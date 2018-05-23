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    Послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике стал Вячеслав Фетисов. Антарктика, Арктика, Фетисов, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПослом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике стал Вячеслав Фетисов

    Послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике стал Вячеслав Фетисов

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    Послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике стал Вячеслав Фетисов

    Послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике стал Вячеслав Фетисов

    Послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике стал Вячеслав Фетисов

      Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, специальный представитель Госдумы РФ по вопросам спорта Вячеслав Фетисов официально назначен послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике.

      На пресс-конференции в Москве руководитель программы ООН по защите окружающей среды Эрик Солхейм вручил Фетисову соответствующие документы и поблагодарил за принятое предложение организовать товарищеский хоккейный матч недалеко от Северного полюса.

      Вячеслав Фетисов, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, двукратный олимпийский чемпион по хоккею: «Я уверен, что в ближайшее время будет понятно, кто захочет в этом историческом матче принять участие, вообще в этой программе. Мне кажется, мы увидим и услышим много имен, которые известны во всем мире. Я считаю, что спорт и экология смогут объединить людей сегодня. Не так много вещей, которые в этом непростое время смогут это сделать».

      По словам Фетисова, он рассчитывает, что в матче примет участие и Владимир Путин. Также знаменитый хоккеист рассказал, что возможностью сыграть на полюсе заинтересовались Джим Керри и Леонардо Ди Каприо.

      Товарищеская игра, как ожидается, должна состояться весной будущего года на базе Барнео, которая представляет собой дрейфующий арктический лагерь экспедиции Русского географического общества. Цель акции — привлечь внимание к проблеме глобального изменения климата.

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