Под Брянском полиция и волонтеры ищут пропавшего местного чиновника

Полиция Брянской области и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут без вести пропавшего чиновника Артема Березуцкого.
В региональном МВД сообщили, что об исчезновении 40-летнего начальника финансово-хозяйственного отдела управления по строительству и развитию Брянска заявили родственники. По их словам, 22 мая мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, с тех пор его никто не видел.
В администрации Брянска в свою очередь рассказали, что уже не раз пытались дозвониться до Березуцкого, но безуспешно, так как его телефон выключен.
Сейчас полицейские отрабатывают все версии исчезновения чиновника, выясняют круг его общения и контакты людей, с которыми он общался в недавнее время. Поисками также занимаются волонтеры из общества «Лиза Алерт», они сформировали поисковый отряд и распространяют листовки с приметами Березуцкого, передает ТАСС.
В администрации Брянска в свою очередь рассказали, что уже не раз пытались дозвониться до Березуцкого, но безуспешно, так как его телефон выключен.
Сейчас полицейские отрабатывают все версии исчезновения чиновника, выясняют круг его общения и контакты людей, с которыми он общался в недавнее время. Поисками также занимаются волонтеры из общества «Лиза Алерт», они сформировали поисковый отряд и распространяют листовки с приметами Березуцкого, передает ТАСС.
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