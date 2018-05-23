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    Под Брянском полиция и волонтеры ищут пропавшего местного чиновника

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    Под Брянском полиция и волонтеры ищут пропавшего местного чиновника

    Под Брянском полиция и волонтеры ищут пропавшего местного чиновника

    Полиция Брянской области и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут без вести пропавшего чиновника Артема Березуцкого.

    В региональном МВД сообщили, что об исчезновении 40-летнего начальника финансово-хозяйственного отдела управления по строительству и развитию Брянска заявили родственники. По их словам, 22 мая мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, с тех пор его никто не видел.

    В администрации Брянска в свою очередь рассказали, что уже не раз пытались дозвониться до Березуцкого, но безуспешно, так как его телефон выключен.

    Сейчас полицейские отрабатывают все версии исчезновения чиновника, выясняют круг его общения и контакты людей, с которыми он общался в недавнее время. Поисками также занимаются волонтеры из общества «Лиза Алерт», они сформировали поисковый отряд и распространяют листовки с приметами Березуцкого, передает ТАСС.


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