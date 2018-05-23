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    В Госдуме высказались против запрета на отпуск госслужащих в «санкционных» странах

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    В Госдуме высказались против запрета на отпуск госслужащих в «санкционных» странах

    В Госдуме высказались против запрета на отпуск госслужащих в «санкционных» странах

    Выезжая в «санкционные» страны, чиновник несет репутационные потери, однако запрещать госслужащим такой отдых не стоит, считают в Госдуме.

    По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярёва, выезжая на отдых в «санкционные» страны, чиновник несет репутационные потери, однако запрещать госслужащим такой отдых нельзя.

    Михаил Дегтярёв, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Вопрос отдыха любого человека — госслужащего или нет — лежит в плоскости „прилично или неприлично“, но не „законно или незаконно“. Клеймить заграницу с трибуны, а потом ехать и смотреть, как она загнивает — неприлично».

    По мнению Дегтярёва, «запреты в туризме — это не решение проблемы». Он добавил, что необходимо «развивать нужно внутренний туризм, улучшать инфраструктуру и повышать конкуренцию в отрасли».

    Михаил Дегтярёв: «В России есть все для самого лучшего отдыха — и моря, и леса, и горные курорты на любой вкус и уровень дохода».

    Ранее представители бизнес-сообщества предложили ввести законодательное ограничение на посещение всеми государственными гражданскими служащими, а также представителями Федерального Собрания РФ стран, которые ввели в отношении России санкции.

    Также руководитель одного из российских туроператоров направил в Минкультуры письмо, в котором предложил ограничить работу портала Booking.com в ответ на антироссийские санкции. Ни в Ростуризме, ни в самом Министерстве культуры РФ эту инициативу не поддержали.

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