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    Путин приехал на турнир по дзюдо памяти своего бывшего тренера

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    Путин приехал на турнир по дзюдо памяти своего бывшего тренера

    Путин приехал на турнир по дзюдо памяти своего бывшего тренера

    Президент приехал в петербургский дворец спорта «Юбилейный», где проходит VI юношеский турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина.

    Всего в соревнованиях принимают участие более 300 юных спортсменов 2004–2006 годов рождения из разных стран. Медали разыгрываются в девяти весовых категориях у юношей и в семи — у девушек (спортсменок в возрасте до 15 лет). Самая легкая категория — до 37 кг, а самая тяжелая — свыше 66 кг.

    Турнир проводится в Петербурге с 2013 года. Соревнования назвали в честь знаменитого тренера Анатолия Рахлина, который подготовил более 100 мастеров спорта по дзюдо. Среди его воспитанников были Владимир Путин, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, актер Евгений Ефремов и другие. Скончался Анатолий Рахлин в августе 2013 года в Петербурге, на панихиде присутствовал президент РФ.

    Как отмечает РИА Новости, с посещения турнира начинается трехдневная программа пребывания Путина в Петербурге. Позднее президент выступит на Петербургском международном экономическом форуме, а также проведет переговоры с лидерами Франции и Японии Эммануэлем Макроном и Синдзо Абэ.

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