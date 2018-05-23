Ученые изучат ДНК всех существ в озере Лох-Несс, чтобы найти знаменитого монстра

Международная команда ученых соберет образцы ДНК из шотландского озера
Лох-Несс, чтобы подтвердить или опровергнуть существование легендарного чудовища Несси.
Как пишет газета Scotsman, экспедиция приступит к работам на озере Лох-Несс этим летом. Ученые соберут для анализа около 300 проб воды из разных участков озера и на разной глубине и проанализируют их.
Будут изучены фрагменты разных ДНК, например, чешуи, частичек кожи, перьев или мочи. Анализировать образцы будут по технологии, разработанной в рамках проекта по расшифровке человеческого генома. Потом результаты сравнят с базой данных всех известных биологических видов.
Отмечается, что сам руководитель экспедиции, профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, не верит в существование монстра, но будет рад проверить гипотезу. Кроме того, наконец будет составлена доскональная карта биоразнообразия Лох-Несса, отмечает Джемелл.
Лох-Несское чудовище впервые упоминается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Монстр описывается как существо с массивным туловищем и длинной шеей. Существуют многочисленные свидетельства очевидцев, видевших чудовище, однако документально его существование до сих пор подтвердить не удалось.
Будут изучены фрагменты разных ДНК, например, чешуи, частичек кожи, перьев или мочи. Анализировать образцы будут по технологии, разработанной в рамках проекта по расшифровке человеческого генома. Потом результаты сравнят с базой данных всех известных биологических видов.
Отмечается, что сам руководитель экспедиции, профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, не верит в существование монстра, но будет рад проверить гипотезу. Кроме того, наконец будет составлена доскональная карта биоразнообразия Лох-Несса, отмечает Джемелл.
Лох-Несское чудовище впервые упоминается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Монстр описывается как существо с массивным туловищем и длинной шеей. Существуют многочисленные свидетельства очевидцев, видевших чудовище, однако документально его существование до сих пор подтвердить не удалось.
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