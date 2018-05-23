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    Ученые изучат ДНК всех существ в озере Лох-Несс, чтобы найти знаменитого монстра

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    Ученые изучат ДНК всех существ в озере Лох-Несс, чтобы найти знаменитого монстра

    Ученые изучат ДНК всех существ в озере <nobr>Лох-Несс</nobr>, чтобы найти знаменитого монстра

    Международная команда ученых соберет образцы ДНК из шотландского озера Лох-Несс, чтобы подтвердить или опровергнуть существование легендарного чудовища Несси.

    Как пишет газета Scotsman, экспедиция приступит к работам на озере Лох-Несс этим летом. Ученые соберут для анализа около 300 проб воды из разных участков озера и на разной глубине и проанализируют их.

    Будут изучены фрагменты разных ДНК, например, чешуи, частичек кожи, перьев или мочи. Анализировать образцы будут по технологии, разработанной в рамках проекта по расшифровке человеческого генома. Потом результаты сравнят с базой данных всех известных биологических видов.

    Отмечается, что сам руководитель экспедиции, профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, не верит в существование монстра, но будет рад проверить гипотезу. Кроме того, наконец будет составлена доскональная карта биоразнообразия Лох-Несса, отмечает Джемелл.

    Лох-Несское чудовище впервые упоминается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Монстр описывается как существо с массивным туловищем и длинной шеей. Существуют многочисленные свидетельства очевидцев, видевших чудовище, однако документально его существование до сих пор подтвердить не удалось.

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