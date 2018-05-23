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    В Смольном выясняют, кто самовольно покрасил барельеф храма на Конюшенной площади. Санкт-Петербург, вандализм, памятники, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Смольном выясняют, кто самовольно покрасил барельеф храма на Конюшенной площади

    В Смольном выясняют, кто самовольно покрасил барельеф храма на Конюшенной площади

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    • Фото: Павел Сноп / instagram.com
    В Смольном выясняют, кто самовольно покрасил барельеф храма на Конюшенной площади

    В Смольном выясняют, кто самовольно покрасил барельеф храма на Конюшенной площади

    В Смольном выясняют, кто самовольно покрасил барельеф храма на Конюшенной площади
    • Фото: Павел Сноп / instagram.com

      • Видео из соцсетей, на котором неизвестный рабочий проводит экспресс-реставрацию фасада Конюшенной церкви, возмутило специалистов КГИОП.

      В городском комитете по охране памятников ищут следы тех, кто самовольно раскрасил храм Спаса Нерукотворного Образа в Конюшенном ведомстве. Накануне появилось видео, как некий рабочий из пульверизатора не очень метко наносит белую краску на один из барельефов.

      За такую экспресс-реставрацию горе-работники понесут наказание. Выяснилось, что работы проводились незаконно. И связаны они, видимо, с предстоящим чемпионатом мира по футболу. На Конюшенной площади через три недели должна появиться фан-зона, рассчитанная на 15 тысяч болельщиков.

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