В Смольном выясняют, кто самовольно покрасил барельеф храма на Конюшенной площади

Видео из соцсетей, на котором неизвестный рабочий проводит
экспресс-реставрацию фасада Конюшенной церкви, возмутило специалистов КГИОП.
В городском комитете по охране памятников ищут следы тех, кто самовольно раскрасил храм Спаса Нерукотворного Образа в Конюшенном ведомстве. Накануне появилось видео, как некий рабочий из пульверизатора не очень метко наносит белую краску на один из барельефов.
За такую экспресс-реставрацию горе-работники понесут наказание. Выяснилось, что работы проводились незаконно. И связаны они, видимо, с предстоящим чемпионатом мира по футболу. На Конюшенной площади через три недели должна появиться фан-зона, рассчитанная на 15 тысяч болельщиков.
За такую экспресс-реставрацию горе-работники понесут наказание. Выяснилось, что работы проводились незаконно. И связаны они, видимо, с предстоящим чемпионатом мира по футболу. На Конюшенной площади через три недели должна появиться фан-зона, рассчитанная на 15 тысяч болельщиков.
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