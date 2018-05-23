Госдеп США назвал самое опасное место для русскоязычного населения

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что восток Украины сейчас — самое опасное место в мире для русскоязычного населения.
По словам Нойерт, уровень насилия в Донбассе за последнюю неделю стал самым высоким за год и находиться там крайне опасно.
Хизер Нойерт: «Россия заявляет о том, что хочет защитить русскоговорящий народ, но, как спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер отмечал много раз, нет места опаснее для русскоязычного населения сейчас, чем восток Украины».
Нойерт заявила, что, по ее данным, в Донбассе погибли пять украинских солдат и еще 23 получили ранения. Кроме того, «на территории, контролируемой украинским правительством, убиты тринадцатилетний мальчик и его отец, когда снаряд попал в их дом».
При этом Нойерт выразила мнение, что Россия могла бы «одномоментно» прекратить насилие в регионе, но не делает этого.
Между тем, ранее в ДНР сообщали, что украинские военные, несмотря на договоренности о режиме прекращения огня, обстреляли Горловку. В оперативном командовании ДНР сообщили, что один ополченец погиб, еще один получил ранения. Четыре мирных жителя пострадали при попадании боеприпаса в подъезд жилого дома. Также сообщалось, что десятки добровольцев начали копать оборонительные рвы для армии ДНР в приграничных территориях.
В свою очередь украинские силовики рассказали о приказе из Киева «затянуть петлю» вокруг Донецка. При этом украинские власти считают, что «формально не нарушают минских договоренностей», так как якобы «высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне», передвижение по которой, по мнению представителей ВСУ, не считается наступлением.
Хизер Нойерт: «Россия заявляет о том, что хочет защитить русскоговорящий народ, но, как спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер отмечал много раз, нет места опаснее для русскоязычного населения сейчас, чем восток Украины».
Нойерт заявила, что, по ее данным, в Донбассе погибли пять украинских солдат и еще 23 получили ранения. Кроме того, «на территории, контролируемой украинским правительством, убиты тринадцатилетний мальчик и его отец, когда снаряд попал в их дом».
При этом Нойерт выразила мнение, что Россия могла бы «одномоментно» прекратить насилие в регионе, но не делает этого.
Между тем, ранее в ДНР сообщали, что украинские военные, несмотря на договоренности о режиме прекращения огня, обстреляли Горловку. В оперативном командовании ДНР сообщили, что один ополченец погиб, еще один получил ранения. Четыре мирных жителя пострадали при попадании боеприпаса в подъезд жилого дома. Также сообщалось, что десятки добровольцев начали копать оборонительные рвы для армии ДНР в приграничных территориях.
В свою очередь украинские силовики рассказали о приказе из Киева «затянуть петлю» вокруг Донецка. При этом украинские власти считают, что «формально не нарушают минских договоренностей», так как якобы «высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне», передвижение по которой, по мнению представителей ВСУ, не считается наступлением.
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