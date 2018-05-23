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    Петербургские депутаты вступились за владельцев гаражей

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    Петербургские депутаты вступились за владельцев гаражей

    Петербургские депутаты вступились за владельцев гаражей

    Губернатору Петербурга вновь придется вернуться к гаражно-футбольной теме. Депутаты городского парламента сегодня отправили в Смольный запрос по поводу законности сноса гаражного комплекса в Приморском районе.

    На Парашютной улице инвестор планирует построить спорткомплекс с футбольным полем. По мнению депутата Андрея Анохина, таким образом земля из собственности города переходит в частное владение. При этом парламентарий сослался на недавнее заявление главы спорткомитета Павла Белова, что петербургские спортивные объекты загружены всего на 50 процентов.

    Еще одна инициатива парламента была поддержана, и она тоже касается спорта. На время проведения чемпионата мира по футболу в радиусе двух километров от «Стадиона Санкт-Петербург» за день и во время матчей спиртное продаваться не будет.

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