Петербургские депутаты вступились за владельцев гаражей

Губернатору Петербурга вновь придется вернуться к гаражно-футбольной теме. Депутаты городского парламента сегодня отправили в Смольный запрос по поводу законности сноса гаражного комплекса в Приморском районе.

На Парашютной улице инвестор планирует построить спорткомплекс с футбольным полем. По мнению депутата Андрея Анохина, таким образом земля из собственности города переходит в частное владение. При этом парламентарий сослался на недавнее заявление главы спорткомитета Павла Белова, что петербургские спортивные объекты загружены всего на 50 процентов.



Еще одна инициатива парламента была поддержана, и она тоже касается спорта. На время проведения чемпионата мира по футболу в радиусе двух километров от «Стадиона Санкт-Петербург» за день и во время матчей спиртное продаваться не будет.