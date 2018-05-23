«Астрономические суммы»: сосед Сердюкова пожаловался на повышенные экс-министром тарифы

Жилец московского дома, председателем ТСЖ которого стал бывший министр обороны Анатолий Сердюков, рассказал о резком увеличении тарифов.
Как рассказал пластический хирург Александр Тепляшин, который живет в доме 6 по Молочному переулку, с октября 2017 года плата увеличилась на 85%. При этом руководство ТСЖ, главой которого является Анатолий Сердюков, допускает различные нарушения.
Александр Тепляшин: «Игнорируют показания счетчиков, произвольно меняют статьи платежей, капитальный ремонт приплюсовывают к общим коммунальным платежам и утверждают, что мы не платим».
Теперь ТСЖ «Молочный-6» пытается отсудить у Тепляшина плату по непогашенным счетам. Сам же мужчина считает, что его просто «пытаются вышвырнуть» из дома.
При этом хирург, который раньше был главой ТСЖ, заявил, что бывшего министра обороны избрали председателем без собрания собственников.
В свою очередь адвокат Тепляшина Марина Киселёва рассказала, что в платежных документах стали появляться «астрономические суммы, которые превышают все мыслимые и немыслимые тарифы». Если раньше жильцы платили около 54 тыс. рублей, то теперь — 112 тыс. рублей. Также юрист рассказала, что всего в доме шесть квартир. Одна из них принадлежит Тепляшину, а остальные — Сердюкову и его родственникам, передает РБК.
Александр Тепляшин: «Игнорируют показания счетчиков, произвольно меняют статьи платежей, капитальный ремонт приплюсовывают к общим коммунальным платежам и утверждают, что мы не платим».
Теперь ТСЖ «Молочный-6» пытается отсудить у Тепляшина плату по непогашенным счетам. Сам же мужчина считает, что его просто «пытаются вышвырнуть» из дома.
При этом хирург, который раньше был главой ТСЖ, заявил, что бывшего министра обороны избрали председателем без собрания собственников.
В свою очередь адвокат Тепляшина Марина Киселёва рассказала, что в платежных документах стали появляться «астрономические суммы, которые превышают все мыслимые и немыслимые тарифы». Если раньше жильцы платили около 54 тыс. рублей, то теперь — 112 тыс. рублей. Также юрист рассказала, что всего в доме шесть квартир. Одна из них принадлежит Тепляшину, а остальные — Сердюкову и его родственникам, передает РБК.
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