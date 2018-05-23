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    Экс-мэр Ялты Андрей Ростенко арестован на два месяца

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников
    <nobr>Экс-мэр</nobr> Ялты Андрей Ростенко арестован на два месяца

    Экс-мэр Ялты Андрей Ростенко арестован на два месяца

    <nobr>Экс-мэр</nobr> Ялты Андрей Ростенко арестован на два месяца
  • Фото: РИА Новости © 2018, Валерий Мельников

    • Бывший мэр Ялты Андрей Ростенко по делу о превышении должностных полномочий арестован на 2 месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

    Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что экс-градоначальника задержали в российской столице. Вчера его процессуальный не был известен.

    Юнона Царёва, пресс-секретарь Басманного суда г. Москвы: «Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Ростенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 июля».

    По словам Царёвой, экс-мэр Ялты обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий». В СМИ появилась информация, что задержание Ростенко связано с выделением земельных участков под строительство объектов. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

    Андрей Ростенко руководил администрацией Ялты с ноября 2014 года по июль 2017 года, на посту мэра его сменила Елена Сотникова, которая работала его первым заместителем. Заявление об отставке она написала 10 апреля 2018 года, а 11 мая на сессии горсовета депутаты назначили на пост главы администрации 42-летнего бывшего полковника Федеральной службы охраны РФ Алексея Челпанова.

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