Экс-мэр Ялты Андрей Ростенко арестован на два месяца

Бывший мэр Ялты Андрей Ростенко по делу о превышении должностных полномочий арестован на 2 месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы.
Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что экс-градоначальника задержали в российской столице. Вчера его процессуальный не был известен.
Юнона Царёва, пресс-секретарь Басманного суда г. Москвы: «Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Ростенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 июля».
По словам Царёвой, экс-мэр Ялты обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий». В СМИ появилась информация, что задержание Ростенко связано с выделением земельных участков под строительство объектов. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.
Андрей Ростенко руководил администрацией Ялты с ноября 2014 года по июль 2017 года, на посту мэра его сменила Елена Сотникова, которая работала его первым заместителем. Заявление об отставке она написала 10 апреля 2018 года, а 11 мая на сессии горсовета депутаты назначили на пост главы администрации 42-летнего бывшего полковника Федеральной службы охраны РФ Алексея Челпанова.
Юнона Царёва, пресс-секретарь Басманного суда г. Москвы: «Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Ростенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 июля».
По словам Царёвой, экс-мэр Ялты обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий». В СМИ появилась информация, что задержание Ростенко связано с выделением земельных участков под строительство объектов. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.
Андрей Ростенко руководил администрацией Ялты с ноября 2014 года по июль 2017 года, на посту мэра его сменила Елена Сотникова, которая работала его первым заместителем. Заявление об отставке она написала 10 апреля 2018 года, а 11 мая на сессии горсовета депутаты назначили на пост главы администрации 42-летнего бывшего полковника Федеральной службы охраны РФ Алексея Челпанова.
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