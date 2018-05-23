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    Артисты Мариинки отравились куриной печенкой

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    Артисты Мариинки отравились куриной печенкой

    Артисты Мариинки отравились куриной печенкой

    Стал известен источник отравления артистов в столовой Мариинского театра.

    Артисты Мариинского театра отравились куриной печенью. Об этом сегодня сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, в кусочках продукта были найдены следы сальмонеллы.

    Уже известно, что все госпитализированные сотрудники театра питались в служебной столовой. В ходе расследования ревизоры отобрали пробы в пищеблоке и у персонала кухни. Как бактерии попали в еду, сейчас выясняют у поставщика.

    Напомним: вспышка инфекции произошла 21 мая. 19 сотрудников Мариинского театра стали жаловаться на недомогание. В данный момент в Боткинской больнице остаются десять человек.

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