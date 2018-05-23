Пьяный водитель обозвал полицейского «чмом» и ударил ногой в пах: видео

В Тюмени привлекут к уголовной ответственности пьяного водителя, напавшего на инспектора.

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Тюмень

Остановленный стражами порядка автомобилист сначала грубо отказался от предложения пройти освидетельствование в областном наркологическом диспансере и назвал полицейского «чмом». Затем истошно кричащий водитель ударил одного из стражей порядка в пах, после чего пьяного смутьяна повалили на землю и скрутили.



Теперь злоумышленнику грозит ответственность по статье о применении насилия в отношении полицейского. Кроме того, как сообщили в СКР, житель Тюмени ранее уже был лишен прав за пьяное вождение.