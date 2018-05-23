Облившая возлюбленного кислотой британка получила пожизненный срок

В английском городе Бристоле завершился процесс по делу британки, которая оказалась на скамье подсудимых после нападения с применением серной кислоты. Она плеснула ею в своего кавалера.

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Это ЧП произошло в сентябре 2015 года. 48-летняя Берлина Уоллес от своего 29-летнего возлюбленного Марка ван Донгена, гражданина Нидерландов, узнала о том, что их отношения закончены. Женщина на эмоциях облила кавалера серной кислотой. Здоровью молодого человека был нанесен непоправимый вред, он пролежал 4 месяца в коме и скончался в январе 2017 года в бельгийской клинике после эвтаназии.



Судя Бристоля приговорил британку к пожизненному заключению. По информации BBC, ей придется провести за решеткой минимум 12 лет, прежде чем специальная комиссия сможет рассмотреть вопрос о подаче прошения об освобождении.