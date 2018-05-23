В Москве мужчина в деловом костюме отнял у 7-летнего мальчика велосипед

Неизвестный мужчина отобрал у маленького ребенка велосипед на
юго-востоке столицы и уехал в сторону области.
Отец ребенка обратились в полицию. Мальчик рассказал родителям, что нападение произошло на Рязанском проспекте.
Сейчас полицейские ищут злоумышленника. Это высокий худощавый мужчина, на вид 30–35 лет, был одет в синий пиджак, брюки и галстук, сообщили агентству «Москва» в правоохранительных органах.
Пострадавшие оценивают ущерб в 30 тысяч рублей — именно столько стоил велосипед мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Сейчас полицейские ищут злоумышленника. Это высокий худощавый мужчина, на вид 30–35 лет, был одет в синий пиджак, брюки и галстук, сообщили агентству «Москва» в правоохранительных органах.
Пострадавшие оценивают ущерб в 30 тысяч рублей — именно столько стоил велосипед мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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