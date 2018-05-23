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    В Петербурге разбился рабочий, катавшийся на стропах крана: видео. несчастные случаи, Санкт-Петербург, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге разбился рабочий, катавшийся на стропах крана: видео

    В Петербурге разбился рабочий, катавшийся на стропах крана: видео

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    • Фото: Yarik Famili / youtube.com
    В Петербурге разбился рабочий, катавшийся на стропах крана: видео

    В Петербурге разбился рабочий, катавшийся на стропах крана: видео

    В Петербурге разбился рабочий, катавшийся на стропах крана: видео
    • Фото: Yarik Famili / youtube.com

      • Следователи в Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства инцидента с рабочим, который решил покататься на стропах строительного крана но упал и получил тяжелые травмы.

      Видеозапись случившегося выложили в Сеть очевидцы. На кадрах видно, как разнорабочий, ухватившись за стропы строительного крана, болтается на высоте пятого этажа, а затем срывается и падает.

      В итоге молодого человека отвезли в больницу с многочисленными травмами, в том числе с переломом основания черепа. Как ожидается, будет возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности

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