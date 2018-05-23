В Петербурге разбился рабочий, катавшийся на стропах крана: видео

Следователи в Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства инцидента с рабочим, который решил покататься на стропах строительного крана но упал и получил тяжелые травмы.

Видеозапись случившегося выложили в Сеть очевидцы. На кадрах видно, как разнорабочий, ухватившись за стропы строительного крана, болтается на высоте пятого этажа, а затем срывается и падает.



В итоге молодого человека отвезли в больницу с многочисленными травмами, в том числе с переломом основания черепа. Как ожидается, будет возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности