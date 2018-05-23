НТВ покажет юбилейный вечер памяти к 65-летию Александра Абдулова

1 июня зрители телеканала НТВ смогут окунуться в атмосферу жизни замечательного актера Александра Абдулова. На сцене легендарного театра «Ленком» к 65- летию со дня рождения артиста состоится Юбилейный вечер памяти.
Главной гостьей вечера станет 11-летняя дочь актера Женя Абдулова. В ее честь и названа программа «Послушай, Женя…». Девочка пройдет по коридорам «Ленкома» в компании Народного артиста России Сергея Степанченко — того самого Санчо из знаменитого сериала «Next». Разговор Сергея и Жени будет проходить на главной сцене «Ленкома», который был вторым домом для Абдулова. О том, каким артистом, другом, человеком был отец Жени в теплой дружеской атмосфере расскажут друзья актера.
Воспоминаниями о легендарном артисте поделятся его близкие друзья и коллеги: Марк Захаров, Леонид Ярмольник, Сергей Никоненко, Сергей Соловьев, Алла Сурикова, Вячеслав Фетисов, Александр Розенбаум, Александр Адабашьян, Игорь Крутой, Александр Збруев, Лариса Долина, Сергей Степанченко и другие. В конце зрители увидят оригинальную постановку «Ленкома» «Аллилуйя любви».
Показ юбилейного вечера Александра Абдулова состоится в пятницу, 1 июня в 21:30 на НТВ.
Воспоминаниями о легендарном артисте поделятся его близкие друзья и коллеги: Марк Захаров, Леонид Ярмольник, Сергей Никоненко, Сергей Соловьев, Алла Сурикова, Вячеслав Фетисов, Александр Розенбаум, Александр Адабашьян, Игорь Крутой, Александр Збруев, Лариса Долина, Сергей Степанченко и другие. В конце зрители увидят оригинальную постановку «Ленкома» «Аллилуйя любви».
Показ юбилейного вечера Александра Абдулова состоится в пятницу, 1 июня в 21:30 на НТВ.
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