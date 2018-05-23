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    Челябинских школьников заставляли решать задачи про маньяков и убийц. Челябинск, дети и подростки, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧелябинских школьников заставляли решать задачи про маньяков и убийц

    Челябинских школьников заставляли решать задачи про маньяков и убийц

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    Челябинских школьников заставляли решать задачи про маньяков и убийц

    Челябинских школьников заставляли решать задачи про маньяков и убийц

    Челябинских школьников заставляли решать задачи про маньяков и убийц

      Криминальный след нашли в педагогическом эксперименте, проведенном в Челябинской школе. Учителя вышли с неординарным предложением — расширять кругозор третьеклассников с помощью оригинальных задач, в условиях которых оказались материалы уголовных дел.

      Дополнительный предмет назвали «Теория решения изобретательных задач», или сокращенно ТРИЗ. В качестве неизвестных: убийцы, серийные маньяки и их жертвы — например, беременные женщины. А условия — как сюжеты криминальных фильмов. Скандал разгорелся, когда в тетради третьеклассников заглянули родители. Они усомнились в том, что ученикам младших классов необходимы такие примеры, и потребовали заменить факультатив.

      Между тем большинство педагогов встали на защиту экспериментальной методики. Назвали ее «игрой в детективов» и заявили, что жестокую правду жизни детям лучше узнать от учителя, а не на улице.

      Лариса Рушанина, директор школы: «Если ребенок приносит такую задачу-детектив, конечно, лучше, чтобы взрослый человек помог ее разобрать с морально-этической стороны, нежели ребенок останется один на один с этой информацией».

      К тому же, сетуют учителя, школе непросто привлечь внимание современных детей и конкурировать с Интернетом. Приходится применять на практике такой «шок-контент».

      Поговорить с преподавательницей, которая предложила детям столь кровожадную арифметику, родителям так и не удалось. Ее коллеги объяснили: тяжело переживает, что новую методику так и не оценили по достоинству.

      После того, как разгорелся скандал, учитель-оригинал в школе появляться перестала. Она работала по совместительству и вела только факультативы. Директор пообещала, что по крайней мере до конца учебного года сомнительные занятия проводиться больше не будут, передает корреспондент НТВ Светлана Свечкарева.

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