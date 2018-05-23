Челябинских школьников заставляли решать задачи про маньяков и убийц

Криминальный след нашли в педагогическом эксперименте, проведенном в Челябинской школе. Учителя вышли с неординарным предложением — расширять кругозор третьеклассников с помощью оригинальных задач, в условиях которых оказались материалы уголовных дел.

Дополнительный предмет назвали «Теория решения изобретательных задач», или сокращенно ТРИЗ. В качестве неизвестных: убийцы, серийные маньяки и их жертвы — например, беременные женщины. А условия — как сюжеты криминальных фильмов. Скандал разгорелся, когда в тетради третьеклассников заглянули родители. Они усомнились в том, что ученикам младших классов необходимы такие примеры, и потребовали заменить факультатив.



Между тем большинство педагогов встали на защиту экспериментальной методики. Назвали ее «игрой в детективов» и заявили, что жестокую правду жизни детям лучше узнать от учителя, а не на улице.



Лариса Рушанина, директор школы: «Если ребенок приносит такую задачу-детектив, конечно, лучше, чтобы взрослый человек помог ее разобрать с морально-этической стороны, нежели ребенок останется один на один с этой информацией».



К тому же, сетуют учителя, школе непросто привлечь внимание современных детей и конкурировать с Интернетом. Приходится применять на практике такой «шок-контент».



Поговорить с преподавательницей, которая предложила детям столь кровожадную арифметику, родителям так и не удалось. Ее коллеги объяснили: тяжело переживает, что новую методику так и не оценили по достоинству.



После того, как разгорелся скандал, учитель-оригинал в школе появляться перестала. Она работала по совместительству и вела только факультативы. Директор пообещала, что по крайней мере до конца учебного года сомнительные занятия проводиться больше не будут, передает корреспондент НТВ Светлана Свечкарева.