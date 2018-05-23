Челябинских школьников заставляли решать задачи про маньяков и убийц

Криминальный след нашли в педагогическом эксперименте, проведенном в Челябинской школе. Учителя вышли с неординарным предложением — расширять кругозор третьеклассников с помощью оригинальных задач, в условиях которых оказались материалы уголовных дел.
Дополнительный предмет назвали «Теория решения изобретательных задач», или сокращенно ТРИЗ. В качестве неизвестных: убийцы, серийные маньяки и их жертвы — например, беременные женщины. А условия — как сюжеты криминальных фильмов. Скандал разгорелся, когда в тетради третьеклассников заглянули родители. Они усомнились в том, что ученикам младших классов необходимы такие примеры, и потребовали заменить факультатив.
Между тем большинство педагогов встали на защиту экспериментальной методики. Назвали ее «игрой в детективов» и заявили, что жестокую правду жизни детям лучше узнать от учителя, а не на улице.
Лариса Рушанина, директор школы: «Если ребенок приносит такую задачу-детектив, конечно, лучше, чтобы взрослый человек помог ее разобрать с морально-этической стороны, нежели ребенок останется один на один с этой информацией».
К тому же, сетуют учителя, школе непросто привлечь внимание современных детей и конкурировать с Интернетом. Приходится применять на практике такой «шок-контент».
Поговорить с преподавательницей, которая предложила детям столь кровожадную арифметику, родителям так и не удалось. Ее коллеги объяснили: тяжело переживает, что новую методику так и не оценили по достоинству.
После того, как разгорелся скандал, учитель-оригинал в школе появляться перестала. Она работала по совместительству и вела только факультативы. Директор пообещала, что по крайней мере до конца учебного года сомнительные занятия проводиться больше не будут, передает корреспондент НТВ Светлана Свечкарева.
Между тем большинство педагогов встали на защиту экспериментальной методики. Назвали ее «игрой в детективов» и заявили, что жестокую правду жизни детям лучше узнать от учителя, а не на улице.
Лариса Рушанина, директор школы: «Если ребенок приносит такую задачу-детектив, конечно, лучше, чтобы взрослый человек помог ее разобрать с морально-этической стороны, нежели ребенок останется один на один с этой информацией».
К тому же, сетуют учителя, школе непросто привлечь внимание современных детей и конкурировать с Интернетом. Приходится применять на практике такой «шок-контент».
Поговорить с преподавательницей, которая предложила детям столь кровожадную арифметику, родителям так и не удалось. Ее коллеги объяснили: тяжело переживает, что новую методику так и не оценили по достоинству.
После того, как разгорелся скандал, учитель-оригинал в школе появляться перестала. Она работала по совместительству и вела только факультативы. Директор пообещала, что по крайней мере до конца учебного года сомнительные занятия проводиться больше не будут, передает корреспондент НТВ Светлана Свечкарева.
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