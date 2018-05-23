Тюменские медики вырвали девушке выросший в носу зуб

Врачи областной больницы №4 в городе Ишим Тюменской области провели редкую операцию — удалили пациенте зуб, выросший в носу.
Пациенткой оториноларинголога и стоматолога-хирурга стала молодая девушка, которую в последнее время беспокоила заложенность носа.
Жительница Ишима рассказывает, что ранее она лечилась от гайморита, но безуспешно. Узнав, что причиной всему стал зуб в носу она посмеялась, однако рентген-обследование подтвердило наличие аномалии.
Операция по удалению зуба длилась несколько минут под местной анестезией. Вместе с удаленным зубом исчезло ощущение заложенности носа, на которое жаловалась девушка.
Как сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области, данная аномалия встречается редко: экстопия зуба, то есть расположение его в неправильном месте, встречается у 1–4% населения, а с прорастанием в нос еще реже.
Жительница Ишима рассказывает, что ранее она лечилась от гайморита, но безуспешно. Узнав, что причиной всему стал зуб в носу она посмеялась, однако рентген-обследование подтвердило наличие аномалии.
Операция по удалению зуба длилась несколько минут под местной анестезией. Вместе с удаленным зубом исчезло ощущение заложенности носа, на которое жаловалась девушка.
Как сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области, данная аномалия встречается редко: экстопия зуба, то есть расположение его в неправильном месте, встречается у 1–4% населения, а с прорастанием в нос еще реже.
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