Напавший на студента-медика у парка Горького оказался бойцом ММА

Появились новые подробности в деле о нападении на
студента-медика в Москве. Он сейчас находится в коме, и врачи не спешат делать какие-либо прогнозы.
Стало известно, что Анвар Батиров, который, по версии сыщиков, нанес роковой удар, — профессиональный боец и постоянный участник поединков смешанных единоборств ММА. Он регулярно выступал на закрытых турнирах. Этот факт, как выяснила корреспондент НТВ Мария Семёнова, может сыграть против спортсмена.
Анвар Батиров хоть и выглядит серьезным, но, похоже, ломает комедию, считают правоохранители. Говорит, что когда напал на студента-медика в парке Горького, не думал о том, что драка станет роковой. В это, конечно, можно было поверить, если бы не одно обстоятельство: оказалось, что Батиров — профессиональный боец смешанных единоборств, и его кулаки — настоящее оружие. Один удар, и пострадавший юноша оказался в больнице в тяжелейшем состоянии. Амиру Абумуслимову провели сложную операцию, но пока пациент в коме.
Все эти подробности прокуроры озвучили на процедуре ареста и потребовали заключить под стражу Батирова. Тот, конечно, пытался оправдаться. Заявил даже, что пытался помочь оппоненту.
Анвар Батиров, подозреваемый: «Я нанес ему удар. когда он упал, я оказал ему первую медицинскую помощь. Когда он открыл глаза, мы его посадили, и я ушел. Я думал, он пришел в себя, и всё».
Но, как известно, предположения Батирова о том, что пострадавший в полном здравии, не подтвердились. И теперь спортсмен — фигурант уголовного дела. Ему предъявлены обвинения по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Что касается подробностей, то на скамью подсудимых Батирова привел обычный спор двух компаний во время прогулки. Началась потасовка. Причина ссоры не известна, но какой бы она ни была, вряд ли даже самые ярые разногласия способны оправдать последствия.
Стоит отметить, что после происшествия на мосту Батиров как ни в чем не бывало пошел на тренировку. Теперь же, очевидно, ему придется сделать длительную паузу в спортивной карьере. Приложить к этому все усилия, то есть сделать так, чтобы спортсмен отправился за решетку, пообещали и родственники пострадавшего.
Эльдар Гасумов, брат Амира Абумуслимова: «У него цель была — только учеба. Учиться, стать врачом, хирургом. И из-за этого он, не покладая рук, учился на отлично. Помимо учебы работал, помогал нуждающимся людям».
Брат Амира Абумуслимова вот уже который день дежурит у больницы — ждет новостей от медиков. Но те пока осторожны в своих прогнозах. Известно, что пострадавший учился в медицинском университете Сеченова, а в свободное время помогал пациентам в хосписе. Анвар Батиров же часто выступал в турнирах по боям без правил — боролся за чемпионский пояс. Но что теперь точно Батиров себе обеспечил, так это арест на ближайшие несколько недель. По решению суда, спортсмен отправлен под стражу на время разбирательства.
Анвар Батиров хоть и выглядит серьезным, но, похоже, ломает комедию, считают правоохранители. Говорит, что когда напал на студента-медика в парке Горького, не думал о том, что драка станет роковой. В это, конечно, можно было поверить, если бы не одно обстоятельство: оказалось, что Батиров — профессиональный боец смешанных единоборств, и его кулаки — настоящее оружие. Один удар, и пострадавший юноша оказался в больнице в тяжелейшем состоянии. Амиру Абумуслимову провели сложную операцию, но пока пациент в коме.
Все эти подробности прокуроры озвучили на процедуре ареста и потребовали заключить под стражу Батирова. Тот, конечно, пытался оправдаться. Заявил даже, что пытался помочь оппоненту.
Анвар Батиров, подозреваемый: «Я нанес ему удар. когда он упал, я оказал ему первую медицинскую помощь. Когда он открыл глаза, мы его посадили, и я ушел. Я думал, он пришел в себя, и всё».
Но, как известно, предположения Батирова о том, что пострадавший в полном здравии, не подтвердились. И теперь спортсмен — фигурант уголовного дела. Ему предъявлены обвинения по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Что касается подробностей, то на скамью подсудимых Батирова привел обычный спор двух компаний во время прогулки. Началась потасовка. Причина ссоры не известна, но какой бы она ни была, вряд ли даже самые ярые разногласия способны оправдать последствия.
Стоит отметить, что после происшествия на мосту Батиров как ни в чем не бывало пошел на тренировку. Теперь же, очевидно, ему придется сделать длительную паузу в спортивной карьере. Приложить к этому все усилия, то есть сделать так, чтобы спортсмен отправился за решетку, пообещали и родственники пострадавшего.
Эльдар Гасумов, брат Амира Абумуслимова: «У него цель была — только учеба. Учиться, стать врачом, хирургом. И из-за этого он, не покладая рук, учился на отлично. Помимо учебы работал, помогал нуждающимся людям».
Брат Амира Абумуслимова вот уже который день дежурит у больницы — ждет новостей от медиков. Но те пока осторожны в своих прогнозах. Известно, что пострадавший учился в медицинском университете Сеченова, а в свободное время помогал пациентам в хосписе. Анвар Батиров же часто выступал в турнирах по боям без правил — боролся за чемпионский пояс. Но что теперь точно Батиров себе обеспечил, так это арест на ближайшие несколько недель. По решению суда, спортсмен отправлен под стражу на время разбирательства.
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