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    В Ростове-на-Дону представили кубок ЧМ-2018. Москва, Ростов-на-Дону, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ростове-на-Дону представили кубок ЧМ-2018

    В Ростове-на-Дону представили кубок ЧМ-2018

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    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> представили кубок <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    В Ростове-на-Дону представили кубок ЧМ-2018

    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> представили кубок <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Ростов-на-Дону. Золотой трофей представили на новом стадионе «Ростов Арена». Первыми его увидели победители всероссийского турнира «Кожаный мяч».

      Дети примут участие и в самом ЧМ-2018. Они будут подавать спортсменам мячи. В Ростове кубок представили губернатор Василий Голубев, посол чемпионата Виктория Лопырёва и представители ФИФА. Уже завтра награду увидят жители города на площади Советов.

      Ростов-на-Дону — седьмой российский город, который в этом году принял тур кубка. Впереди — Санкт-Петербург и Москва.

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