В Ростове-на-Дону представили кубок ЧМ-2018

Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Ростов-на-Дону . Золотой трофей представили на новом стадионе «Ростов Арена». Первыми его увидели победители всероссийского турнира «Кожаный мяч».

Дети примут участие и в самом ЧМ-2018. Они будут подавать спортсменам мячи. В Ростове кубок представили губернатор Василий Голубев, посол чемпионата Виктория Лопырёва и представители ФИФА. Уже завтра награду увидят жители города на площади Советов.



Ростов-на-Дону — седьмой российский город, который в этом году принял тур кубка. Впереди — Санкт-Петербург и Москва.