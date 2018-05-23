Идею Запада созвать спецсессию ОЗХО Захарова назвала «антироссийской авантюрой»

В Москве прокомментировали планы Запада созвать спецсессию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как заявила сегодня представитель российского МИДа Мария Захарова, замысел очередной постановки на площадке ОЗХО очевиден, однако подобные действия грозят существующим международным механизмам в сфере запрещения химического оружия.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы хорошо осведомлены о том, что США и Великобритания, а также примкнувшие к ним Франция, ФРГ, Канада и Австралия затеяли очередную антисирийскую, по сути, в том числе и антироссийскую авантюру в ущерб целостности Конвенции о запрещении химического оружия и авторитетной профильной международной организации, которой является Организация по запрещению химоружия».
По словам Захаровой, вызывает у России обеспокоенность и то, что в Вашингтоне набирает обороты антииранская кампания.
Мария Захарова: «Вашингтон окончательно предпочел политику ультиматума и угроз в отношении Ирана. Это не соответствует духу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, выходит за рамки нормальных межгосударственных отношений. Мало того, что американская администрация в нарушение международных норм вышла из данной договоренности, теперь еще и выдвигает априори абсолютно неприемлемые для Тегерана условия».
Зашла речь и о попытках британских властей ограничить работу российских СМИ. Медиарегулятор королевства открыл сразу три новых дела против телеканала RT. По словам Захаровой, Россия жестко ответит на подобные действия Лондона.
По словам Захаровой, вызывает у России обеспокоенность и то, что в Вашингтоне набирает обороты антииранская кампания.
Мария Захарова: «Вашингтон окончательно предпочел политику ультиматума и угроз в отношении Ирана. Это не соответствует духу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, выходит за рамки нормальных межгосударственных отношений. Мало того, что американская администрация в нарушение международных норм вышла из данной договоренности, теперь еще и выдвигает априори абсолютно неприемлемые для Тегерана условия».
Зашла речь и о попытках британских властей ограничить работу российских СМИ. Медиарегулятор королевства открыл сразу три новых дела против телеканала RT. По словам Захаровой, Россия жестко ответит на подобные действия Лондона.
Комментарии