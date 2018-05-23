Предприниматели и представители академических кругов Австралии приняли участие в стартовом дне Петербургского международного экономического форума. С такой инициативой выступили австралийские партнеры Фонда Росконгресс — Форум ADC (Australia Davos Connection Forum) и Австрало-Российский диалоговый форум (ARD).

Участники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области энергетики, природных ресурсов, сельского хозяйства, экономической и научно-технической сфер, образования и культуры.



Антон Кобяков, советник президента РФ: «Регулярные встречи бизнес-кругов России и Австралии говорят о высокой взаимной заинтересованности. Такие контакты позволяют найти точки взаимного интереса, определиться с приоритетными сферами взаимодействия и развивать тесные отношения в плоскости бизнеса, реализовывать совместные проекты и привлекать новых партнеров».



Взаимодействие бизнесменов двух стран будет продолжено в ходе запланированного визита российской бизнес-делегации в Австралию в июне 2018 года. Российские предприниматели примут участие в флагманском мероприятии ADC Australia Leadership Retreat наряду с ключевыми представителями деловых кругов и официальными лицами Австралии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.