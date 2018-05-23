Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  

    Деловой завтрак «Россия — Австралия» открыл деловую программу стартового дня ПМЭФ-2018

    комментировать

    Деловой завтрак «Россия — Австралия» открыл деловую программу стартового дня ПМЭФ-2018

    Деловой завтрак «Россия — Австралия» открыл деловую программу стартового дня <nobr>ПМЭФ-2018</nobr>

    Предприниматели и представители академических кругов Австралии приняли участие в стартовом дне Петербургского международного экономического форума. С такой инициативой выступили австралийские партнеры Фонда Росконгресс — Форум ADC (Australia Davos Connection Forum) и Австрало-Российский диалоговый форум (ARD).

    Участники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области энергетики, природных ресурсов, сельского хозяйства, экономической и научно-технической сфер, образования и культуры.

    Антон Кобяков, советник президента РФ: «Регулярные встречи бизнес-кругов России и Австралии говорят о высокой взаимной заинтересованности. Такие контакты позволяют найти точки взаимного интереса, определиться с приоритетными сферами взаимодействия и развивать тесные отношения в плоскости бизнеса, реализовывать совместные проекты и привлекать новых партнеров».

    Взаимодействие бизнесменов двух стран будет продолжено в ходе запланированного визита российской бизнес-делегации в Австралию в июне 2018 года. Российские предприниматели примут участие в флагманском мероприятии ADC Australia Leadership Retreat наряду с ключевыми представителями деловых кругов и официальными лицами Австралии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Новости по теме

    ПМЭФ-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru