НТВ.Ru проведет прямую трансляцию специального выпуска «Брэйн ринга»

Завтра мы покажем выездную игру, в которой встретятся участники Петербургского международного экономического форума. Это команды ВТБ, «Внешэкономбанка», «Газпром нефти», «Ростелекома» и «Сбербанка».
Прямая трансляция будет доступна по ссылке, начало — в 9:00.
НТВ — информационный спонсор форума. Все новости ПМЭФ мы публикуем здесь. Мы планируем провести прямые трансляции главных событий форума. Интервью со спикерами будут оперативно размещаться на сайте НТВ и в наших соцсетях.
НТВ — информационный спонсор форума. Все новости ПМЭФ мы публикуем здесь. Мы планируем провести прямые трансляции главных событий форума. Интервью со спикерами будут оперативно размещаться на сайте НТВ и в наших соцсетях.
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