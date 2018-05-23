Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  

    НТВ.Ru проведет прямую трансляцию специального выпуска «Брэйн ринга»

    комментировать

    НТВ.Ru проведет прямую трансляцию специального выпуска «Брэйн ринга»

    НТВ.Ru проведет прямую трансляцию специального выпуска «Брэйн ринга»

    Завтра мы покажем выездную игру, в которой встретятся участники Петербургского международного экономического форума. Это команды ВТБ, «Внешэкономбанка», «Газпром нефти», «Ростелекома» и «Сбербанка».

    Прямая трансляция будет доступна по ссылке, начало — в 9:00.

    НТВ — информационный спонсор форума. Все новости ПМЭФ мы публикуем здесь. Мы планируем провести прямые трансляции главных событий форума. Интервью со спикерами будут оперативно размещаться на сайте НТВ и в наших соцсетях.

    Новости по теме

    ПМЭФ-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru