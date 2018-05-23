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    В МИД РФ полагают, что Скрипалей удерживают в Британии силой

    2 комментария
    В МИД РФ полагают, что Скрипалей удерживают в Британии силой

    В МИД РФ полагают, что Скрипалей удерживают в Британии силой

    В МИД РФ полагают, что Скрипалей удерживают в Британии силой

    Москва не исключает, что власти Британии удерживают ранее отравленных в Солсбери Сергея и Юлию Скрипалей насильно.

    Великобритания ограничивает доступ представителей РФ к российским гражданам. Сергея и Юлию Скрипалей удерживают от всех контактов, возможно, силовыми методами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «России на протяжении практически уже двух месяцев не дают доступ к российским гражданам — это факт. Второй факт — российские граждане, так или иначе, удерживаются в Великобритании от контактов, возможно и силовым методом, в неизвестном месте и в неизвестном состоянии».

    Кроме того, Москва не имеет ни малейшего представления о состоянии здоровья российских граждан. При этом, по мнению представителя МИД РФ, ничто не мешает британцам предоставить доступ к Скрипалям.

    смотретьДело Скрипаля: что осталось от версии британских властей об отравлении
    Дело Скрипаля: что осталось от версии британских властей об отравлении
    Напомним, работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городке Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль был выписан из больницы, его дочь Юлия вышла из больницы месяцем ранее. Однако на публике они так и не появлялись. Лондон при этом категорически отказывается от сотрудничества с Москвой в расследовании случившегося и не допускает российских представителей к Скрипалям.

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