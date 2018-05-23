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    Захарова пообещала Лондону жесткий ответ на расследования в отношении RT

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    Захарова пообещала Лондону жесткий ответ на расследования в отношении RT

    Захарова пообещала Лондону жесткий ответ на расследования в отношении RT

    Россия жестко ответит на действия британских властей в отношении российских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о трех новых расследованиях в отношении телеканала RT.

    На днях стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom инициировал в отношении RT три новых расследования, которые касаются новостных программ телеканала и передачи CrossTalk.

    Мария Захарова, представитель МИД РФ: «Я могу подтвердить, что ответ на все это шоу, а это так и есть, но результат этого шоу будет жестким. Мы об этом уже говорили. Профильные структуры в нашей стране начали пристально изучать содержание материалов британских СМИ, которые представлены в России».

    По словам Захаровой, подобные действия — не выбор Москвы, потому что Россия никогда не прибегала к тем мерам, которые Лондон применяет в отношении российских СМИ. «Поэтому будем на это отвечать в той же стилистике», — сообщила официальный представитель МИД РФ.

    Мария Захарова: «Не сомневаемся нисколько, что налицо очередная попытка британского регулятора ограничить деятельность российских средств массовой информации в Великобритании, потому что российские СМИ публикуют неудобные для официального Лондона факты».

    Претензии к российскому телеканалу возникли из-за новостных программ, вышедших в эфир 26 апреля и 4 мая, и дискуссионной программы от 20 апреля. При этом в Ofcom отметили, что начало расследования не означает, что RT допустил какое-либо нарушение.

    Ранее поступала информация, что Ofcom ведет 7 расследований в отношении RT. Медиарегулятор заподозрил телеканал в нарушении объективности при освещении дела об отравлении Скрипалей. При этом в Ofcom заявляли, что RT может потерять лицензию на вещание в Соединенном Королевстве.

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    В Москве предупредили, что Лондон может ждать зеркальный ответ. Если в Британии начнут ограничивать работу RT британские СМИ, включая BBC, могут получить в России статус иноагентов.

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