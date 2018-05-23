Иван Краско откровенно расскажет НТВ о четырех браках и одном предательстве

Новым гостем студии «Секрет на миллион» станет Народный артист Российской Федерации Иван Краско, готовящийся отпраздновать кожаную свадьбу с женой Натальей, которая моложе актера на 60 лет.
Знаменитый актер и его супруга откровенно расскажут, с какими трудностями их семье пришлось столкнуться за прошедшие три года. Иван и Наталья объяснят, как квартирный вопрос портит их семейную жизнь и на что было потрачено наследство ушедшего из жизни сына — Андрея Краско. Телезрители смогут узнать, когда поклонникам пары стоит ждать рождения детей, и кто в обсуждаемой семье зарабатывает деньги, а кто занимается приготовлением обеда.
Собеседник Леры Кудрявцевой раскроет секрет бодрости тела и духа в 87 лет и расскажет, чем очаровывает женщин сегодня. Актер был женат четыре раза, при этом каждая из избранниц была моложе предыдущей. Иван Иванович затронет тему предательства третьей супруги, которое было тяжело пережито артистом, а также назовет причину, по которой остался без крыши над головой.
Избранница актера Наталья расскажет о своем трудном детстве, в котором пришлось пережить не одно предательство. Она никогда не видела своего отца, а родная мать добровольно отдала ребенка в детский дом. Повзрослев, Наталья по собственной инициативе разыскала маму, но долгожданная встреча преподнесла ей только глубокое разочарование.
Смотрите программу «Секрет на миллион» с участием Ивана Краско в субботу, 26 мая, в 17:00 на НТВ.
Собеседник Леры Кудрявцевой раскроет секрет бодрости тела и духа в 87 лет и расскажет, чем очаровывает женщин сегодня. Актер был женат четыре раза, при этом каждая из избранниц была моложе предыдущей. Иван Иванович затронет тему предательства третьей супруги, которое было тяжело пережито артистом, а также назовет причину, по которой остался без крыши над головой.
Избранница актера Наталья расскажет о своем трудном детстве, в котором пришлось пережить не одно предательство. Она никогда не видела своего отца, а родная мать добровольно отдала ребенка в детский дом. Повзрослев, Наталья по собственной инициативе разыскала маму, но долгожданная встреча преподнесла ей только глубокое разочарование.
Смотрите программу «Секрет на миллион» с участием Ивана Краско в субботу, 26 мая, в 17:00 на НТВ.
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