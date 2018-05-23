Экологи: огромные черви-«пришельцы» захватили Францию

Ученые предупредили, что
черви-«молоты» угрожают экосистеме Франции.
Как выяснил Жан-Лу Жюстин из Национального музея естественной истории в Париже, черви, обитающие в лесах Азии и восточной Африки, начали проникать во Францию вместе с декоративными растениями около 20 лет назад. К сегодняшнему дню эти беспозвоночные буквально «захватили» все уголки страны.
При этом специалист подчеркнул, что сначала не верил, что черви-«молоты», которые могут вырастать до в 40–50 см в длину, действительно обосновались во Франции. Однако Жюстин изменил свое мнение, потратив пять лет на поездки в разные уголки Франции и поиски других колоний червей-«пришельцев», передает РИА Новости.
Теперь эколог предупреждает, что инвазивные виды червей представляют большую угрозу для экосистемы Франции — «пришельцы» почти не встречают сопротивления со стороны местной фауны, что может крайне негативно повлиять на их жизнь уже в ближайшем будущем.
При этом специалист подчеркнул, что сначала не верил, что черви-«молоты», которые могут вырастать до в 40–50 см в длину, действительно обосновались во Франции. Однако Жюстин изменил свое мнение, потратив пять лет на поездки в разные уголки Франции и поиски других колоний червей-«пришельцев», передает РИА Новости.
Теперь эколог предупреждает, что инвазивные виды червей представляют большую угрозу для экосистемы Франции — «пришельцы» почти не встречают сопротивления со стороны местной фауны, что может крайне негативно повлиять на их жизнь уже в ближайшем будущем.
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