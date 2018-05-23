Лесник <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Лесник 16+
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    В США родители через суд выселили из дома 30-летнего безработного сына

    2 комментария
    • Фото: @ABC7 / twitter.com
    В США родители через суд выселили из дома <nobr>30-летнего</nobr> безработного сына

    В США родители через суд выселили из дома 30-летнего безработного сына

    В США родители через суд выселили из дома <nobr>30-летнего</nobr> безработного сына
  • Фото: @ABC7 / twitter.com

    • В Нью-Йорке родители 30-летнего неработающего мужчины через суд добились его выселения из дома. По их словам, отпрыск отказывался платить за жилье и не помогал по хозяйству.

    Родители Марк и Кристина Ротондо подали в суд на собственного сына после того, как отправили ему несколько уведомлений о выселении, но он не предпринял никаких действий. При этом родители даже предлагали отпрыску больше тысячи долларов на поиск нового жилья и советовали подходящие для него вакансии. «Есть рабочие места даже для тех, у кого нет опыта, — писали они ему. — Попробуй одно из них, тебе надо работать!».

    Однако «ребенок» не прислушался ни к одному из их советов. В итоге родителям пришлось подать иск в Верховный суд Нью-Йорка.

    На суде их сын Майкл защищал себя сам, без помощи адвоката. Мужчина заявил, что родители не высказывали ему претензий, а о том, что он должен наравне с ними оплачивать счета, он просто не знал. При этом Майкл утверждал, что сам готовил себе еду, стирал одежду, и просил дать ему шесть месяцев для выселения.

    Однако судья ему отказал, пояснив, что подобные требования выполняют, только если ответчику требуется лечение или особый уход. По решению суда мужчине все-таки придется покинуть семейное гнездо. Однако, как пишет Washington Post, срочного переезда он не планирует и готовится подать апелляцию на приговор.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru