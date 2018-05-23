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    «Болезнь оказалась сильнее»: в Минздраве рассказали о борьбе за жизнь Дарьи Стариковой

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    «Болезнь оказалась сильнее»: в Минздраве рассказали о борьбе за жизнь Дарьи Стариковой

    «Болезнь оказалась сильнее»: в Минздраве рассказали о борьбе за жизнь Дарьи Стариковой

    «Болезнь оказалась сильнее»: в Минздраве рассказали о борьбе за жизнь Дарьи Стариковой

    Врачи НИИ онкологии имени Герцена сделали все возможное для спасения Дарьи Стариковой, это дало пациентке еще почти год жизни, но болезнь оказалась сильнее, сообщает Минздрав России.

    Жительница Апатитов Дарья Старикова в течение года боролась вместе с врачами за свою жизнь. Врачи НИИ онкологии им. Герцена применили самые современные методы лечения онкозаболеваний и консультировались с иностранными специалистами. «Болезнь, к сожалению, оказалась сильнее», — говорится в сообщении Минздрава РФ.

    Старикову похоронят в городе Апатиты в четверг. Организацию похорон взяли на себя городские власти и частная компания, , сообщил РИА Новости глава горадминистрации Николай Бова.

    У Дарьи Стариковой осталась 7-летняя дочь, опекунство над ней возьмет тетя скончавшейся. Девочка будет получать пенсию по потере кормильца, а министерство социального развития Мурманской области будет доплачивать ее до величины прожиточного минимума — до 12,5 тысячи рублей.

    смотретьОбратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов привезли на лечение в Москву
    Обратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов привезли на лечение в Москву
    О смерти Дарьи Стариковой в московском онкоцентре имени Герцена стало известно вчера. В прошлом году девушка, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии. По словам девушки, у нее диагностировали рак четвертой стадии. До этого ей ставили диагноз межпозвоночный остеохондроз и лечили спину. Из-за этого время было упущено. Кроме того, в Апатитах наблюдается недостаток узких специалистов.

    смотретьБольной вопрос: что на самом деле происходит с медициной в Апатитах
    Больной вопрос: что на самом деле происходит с медициной в Апатитах
    Сразу после прямой линии Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда была переведена в областную больницу в Мурманске, а затем самолетом перевезена в Москву. В июле 2017 года сообщалось, что девушке провели второй курс химиотерапии. Вскоре появились сообщения, что лечение помогло и Дарья чувствует себя лучше. На новогодние праздники врачи разрешили ей съездить домой к маленькой дочке. Сразу после праздников Дарья вернулась на лечение в Москву, и с тех пор новостей о ней было немного. Последние два месяца девушка не выходила в соцсети.

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