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    МИД РФ рассказал о мизерных «зарплатах» боевиков ИГИЛ

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    МИД РФ рассказал о мизерных «зарплатах» боевиков ИГИЛ

    МИД РФ рассказал о мизерных «зарплатах» боевиков ИГИЛ

    В МИД РФ рассказали о резком падении доходов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

    Как рассказал заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов, после того, как боевики утратили контроль над крупными городами в Ираке и Сирии, «бюджет» ИГИЛ сократился с 1,8 млрд долларов «на пике славы и популярности» в 2014 году до примерно 400 млн долларов в прошлом году.

    В результате «зарплаты» рядовых боевиков упали почти на 90%. По словам Феоктистова, если два года назад боевики получали до полутора тысяч долларов, то теперь «суммы уже совсем мизерные».

    В МИД РФ рассказали, что сейчас ИГИЛ в основном зарабатывает на торговле оружием, наркотиками и людьми, а также другой преступной деятельности. Еще одну важную статью доходов, по словам Феоктистова, по-прежнему составляют добровольные пожертвования из-за рубежа, передает ТАСС.

    При этом во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что ИГИЛ, несмотря на военные поражения и потерю контроля над территориями, «сохраняет свой потенциал и способность совершать теракты, вербовать новых сторонников, распространять идеологию».

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