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    Скончался знаменитый писатель и лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот

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    Скончался знаменитый писатель и лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот

    Скончался знаменитый писатель и лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот

    Скончался знаменитый писатель и лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот
  • Фото: Associated Press © 2018, DOUGLAS HEALEY

    • Известный американский писатель Филип Рот скончался на 86-м году жизни.

    Лауреат Пулитцеровской премии умер в одной из клиник Манхэттена от сердечной недостаточности, сообщает The New York Times.

    Филип Рот является автором более 25 романов, в том числе «Случай Портного», «Заговор против Америки», «Обыкновенный человек», «Американская пастораль», «Освобожденный Цукерман».

    Писатель был лауреатом Пулитцеровской премии, премии Франца Кафки, Международной Букеровской, а также ряда других премий.

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