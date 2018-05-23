Скончался знаменитый писатель и лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот

Известный американский писатель Филип Рот скончался на
86-м году жизни.
Лауреат Пулитцеровской премии умер в одной из клиник Манхэттена от сердечной недостаточности, сообщает The New York Times.
Филип Рот является автором более 25 романов, в том числе «Случай Портного», «Заговор против Америки», «Обыкновенный человек», «Американская пастораль», «Освобожденный Цукерман».
Писатель был лауреатом Пулитцеровской премии, премии Франца Кафки, Международной Букеровской, а также ряда других премий.
Филип Рот является автором более 25 романов, в том числе «Случай Портного», «Заговор против Америки», «Обыкновенный человек», «Американская пастораль», «Освобожденный Цукерман».
Писатель был лауреатом Пулитцеровской премии, премии Франца Кафки, Международной Букеровской, а также ряда других премий.
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