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    Число пострадавших в результате аварии под Псковом возросло до 21

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    • Фото: УМВД России по Псковской области
    Число пострадавших в результате аварии под Псковом возросло до 21

    Число пострадавших в результате аварии под Псковом возросло до 21

    Число пострадавших в результате аварии под Псковом возросло до 21
  • Фото: УМВД России по Псковской области

    • Госкомитет по здравоохранению и фармации Псковской области уточнил данные по пострадавшим в ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом, перевозившим организованную группу школьников. Всего, по данным властей, в аварии пострадал 21 человек, 13 детей госпитализированы.

    За медицинской помощью после аварии с участием экскурсионного автобуса обратился 21 человек. Из них двое — взрослых, один госпитализирован. 19 детей пострадали, госпитализированы 13. Раненые находятся в состоянии средней тяжести, сообщил ТАСС глава регионального комитета Игорь Потапов.

    смотретьПсковская прокуратура проверит перевозчика и школу после ДТП с экскурсионным автобусом
    Псковская прокуратура проверит перевозчика и школу после ДТП с экскурсионным автобусом
    Напомним, что ехавший из Пскова в Санкт-Петербург экскурсионный автобус, в котором были 26 детей, попал в аварию 22 мая в деревне Цапелька на трассе Санкт-Петербург — Невель. В процессе движения водителю автобуса стало плохо и он съехал в кювет. Двери автобуса оказались заблокированы. Подростков и сопровождающих эвакуировали из салона через люки на крыше.

    Прокуратура Псковской области и региональное следственное управление Следственного комитета РФ проводят проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке детей.

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