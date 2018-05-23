Число пострадавших в результате аварии под Псковом возросло до 21

Госкомитет по здравоохранению и фармации Псковской области уточнил данные по пострадавшим в ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом, перевозившим организованную группу школьников. Всего, по данным властей, в аварии пострадал 21 человек, 13 детей госпитализированы.
За медицинской помощью после аварии с участием экскурсионного автобуса обратился 21 человек. Из них двое — взрослых, один госпитализирован. 19 детей пострадали, госпитализированы 13. Раненые находятся в состоянии средней тяжести, сообщил ТАСС глава регионального комитета Игорь Потапов.
Напомним, что ехавший из Пскова в Санкт-Петербург экскурсионный автобус, в котором были 26 детей, попал в аварию 22 мая в деревне Цапелька на трассе Санкт-Петербург — Невель. В процессе движения водителю автобуса стало плохо и он съехал в кювет. Двери автобуса оказались заблокированы. Подростков и сопровождающих эвакуировали из салона через люки на крыше.
Прокуратура Псковской области и региональное следственное управление Следственного комитета РФ проводят проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке детей.
Напомним, что ехавший из Пскова в Санкт-Петербург экскурсионный автобус, в котором были 26 детей, попал в аварию 22 мая в деревне Цапелька на трассе Санкт-Петербург — Невель. В процессе движения водителю автобуса стало плохо и он съехал в кювет. Двери автобуса оказались заблокированы. Подростков и сопровождающих эвакуировали из салона через люки на крыше.
Прокуратура Псковской области и региональное следственное управление Следственного комитета РФ проводят проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке детей.
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