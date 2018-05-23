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    Тетя скончавшейся от рака Дарьи Стариковой стала опекуном ее дочери

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    Тетя скончавшейся от рака Дарьи Стариковой стала опекуном ее дочери

    Тетя скончавшейся от рака Дарьи Стариковой стала опекуном ее дочери

    Тетя скончавшейся от рака Дарьи Стариковой стала опекуном ее дочери

    Тетя скончавшейся от рака жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, которая год назад обратилась на прямую линию с президентом России, станет опекуном ее семилетней дочери

    Об этом рассказал глава администрации Апатитов Николай Бова.

    Николай Бова: «Дочери Даши оформлено опекунство, муниципалитет помог оформить опекунство на тетю. Дочери Даши семь лет, в этом году она пойдет в первый класс».

    По данным РИА Новости, сейчас правительство региона, муниципалитет и градообразующее предприятие «Апатит» совместно прорабатывает вопрос оказания помощи семье Дарьи. Поручение оказать помощь тете и дочери Дарьи дала губернатор региона Марина Ковтун.

    Девочка будет получать пенсию по потере кормильца, а министерство социального развития Мурманской области будет доплачивать ее до величины прожиточного минимума — до 12,5 тысячи рублей.

    смотретьОбратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов привезли на лечение в Москву
    Обратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов привезли на лечение в Москву
    О смерти Дарьи Стариковой в московском онкоцентре имени Герцена стало известно вчера. В прошлом году девушка, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии. По словам девушки, у нее диагностировали рак четвертой стадии. До этого ей ставили диагноз межпозвоночный остеохондроз и лечили спину. Из-за этого время было упущено. Кроме того, в Апатитах наблюдается недостаток узких специалистов.

    смотретьБольной вопрос: что на самом деле происходит с медициной в Апатитах
    Больной вопрос: что на самом деле происходит с медициной в Апатитах
    Сразу после прямой линии Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда была переведена в областную больницу в Мурманске, а затем самолетом перевезена в Москву. В июле 2017 года сообщалось, что девушке провели второй курс химиотерапии. Вскоре появились сообщения, что лечение помогло и Дарья чувствует себя лучше. На новогодние праздники врачи разрешили ей съездить домой к маленькой дочке. Сразу после праздников Дарья вернулась на лечение в Москву, и с тех пор новостей о ней было немного. Последние два месяца девушка не выходила в соцсети.

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