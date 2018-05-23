Тетя скончавшейся от рака Дарьи Стариковой стала опекуном ее дочери

Тетя скончавшейся от рака жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, которая год назад обратилась на прямую линию с президентом России, станет опекуном ее семилетней дочери
Об этом рассказал глава администрации Апатитов Николай Бова.
Николай Бова: «Дочери Даши оформлено опекунство, муниципалитет помог оформить опекунство на тетю. Дочери Даши семь лет, в этом году она пойдет в первый класс».
По данным РИА Новости, сейчас правительство региона, муниципалитет и градообразующее предприятие «Апатит» совместно прорабатывает вопрос оказания помощи семье Дарьи. Поручение оказать помощь тете и дочери Дарьи дала губернатор региона Марина Ковтун.
Девочка будет получать пенсию по потере кормильца, а министерство социального развития Мурманской области будет доплачивать ее до величины прожиточного минимума — до 12,5 тысячи рублей.
О смерти Дарьи Стариковой в московском онкоцентре имени Герцена стало известно вчера. В прошлом году девушка, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии. По словам девушки, у нее диагностировали рак четвертой стадии. До этого ей ставили диагноз межпозвоночный остеохондроз и лечили спину. Из-за этого время было упущено. Кроме того, в Апатитах наблюдается недостаток узких специалистов.
Сразу после прямой линии Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда была переведена в областную больницу в Мурманске, а затем самолетом перевезена в Москву. В июле 2017 года сообщалось, что девушке провели второй курс химиотерапии. Вскоре появились сообщения, что лечение помогло и Дарья чувствует себя лучше. На новогодние праздники врачи разрешили ей съездить домой к маленькой дочке. Сразу после праздников Дарья вернулась на лечение в Москву, и с тех пор новостей о ней было немного. Последние два месяца девушка не выходила в соцсети.
Николай Бова: «Дочери Даши оформлено опекунство, муниципалитет помог оформить опекунство на тетю. Дочери Даши семь лет, в этом году она пойдет в первый класс».
По данным РИА Новости, сейчас правительство региона, муниципалитет и градообразующее предприятие «Апатит» совместно прорабатывает вопрос оказания помощи семье Дарьи. Поручение оказать помощь тете и дочери Дарьи дала губернатор региона Марина Ковтун.
Девочка будет получать пенсию по потере кормильца, а министерство социального развития Мурманской области будет доплачивать ее до величины прожиточного минимума — до 12,5 тысячи рублей.
О смерти Дарьи Стариковой в московском онкоцентре имени Герцена стало известно вчера. В прошлом году девушка, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии. По словам девушки, у нее диагностировали рак четвертой стадии. До этого ей ставили диагноз межпозвоночный остеохондроз и лечили спину. Из-за этого время было упущено. Кроме того, в Апатитах наблюдается недостаток узких специалистов.
Сразу после прямой линии Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда была переведена в областную больницу в Мурманске, а затем самолетом перевезена в Москву. В июле 2017 года сообщалось, что девушке провели второй курс химиотерапии. Вскоре появились сообщения, что лечение помогло и Дарья чувствует себя лучше. На новогодние праздники врачи разрешили ей съездить домой к маленькой дочке. Сразу после праздников Дарья вернулась на лечение в Москву, и с тех пор новостей о ней было немного. Последние два месяца девушка не выходила в соцсети.
Комментарии