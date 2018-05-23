В сибирском поселке школьники вынуждены учиться в спартанских условиях

Дети в поселке Зеледеево Красноярского края уже забыли, как звенит звонок. В их школе его просто не существует. Да и школой помещение, где проходят занятия, можно назвать лишь условно. Здание давно признали аварийным, а новое существует только на бумаге. Вот и приходится местным подросткам постигать знания где придется. Они грызут гранит науки то в клубе, то в сельсовете.

Пересменка проходит в крошечном кабинете сельсовета. Сюда едва удалось втиснуть несколько парт, поэтому пока не выйдут одни ребята, другим не пройти. На уроках в библиотеке чуть просторнее, а в холле сельского клуба можно даже развернуть карту России.



Все мало-мальски пригодные помещения в поселке Зеледеево отданы детям, которым нужно как-то закончить школу, которой больше нет. О том, что однажды она развалится, знали все. Каждый год здание латали, красили, замазывали трещинки, работы принимались надзорными органами, но деревянная постройка, возведенная на болотистой почве, продолжала гнуть свою линию, пока совсем не выгнулась волной.



В этой школе в ее лучшие годы учились 650 ребят, но со временем здание 50-х годов обветшало, начало рушиться все — фундамент, стены, крыша. В 2014 году половину школы и спортзал пришлось закрыть, находиться там было опасно. Судьбу второй аварийной половины этой весной решила краевая прокуратура. Учиться в здании больше нельзя, ремонту оно не подлежит.



Ольга Коваленко, директор школы поселка Зеледеево Красноярского края: «После 56-градусных морозов в кабинете английского языка вздыбился пол, появилась трещина в потолке, в классе начальной школы пол сделался покатым».



Детей учителя отправили на внеплановые каникулы и нашли места, где можно доучиться 62 школьникам. Но протестную волну в поселке уже не остановить. На митинге жители обвиняют и чиновников, и директора в том, что довели школу до опасного состояния. Подробности — в репортаже корреспондента Влады Копыловской.