На торгах в Лондоне и Нью-Йорке нефть теряет в цене

Цены на углеводороды эталонных марок на биржах начали снижаться.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели до 79 долларов 7 центов за баррель (-0,63%). К этому времени на электронных торгах в Нью-Йорке стоимость фьючерса на нефть WTI на июль опустилась до 71 доллара 91 цента за баррель (-0,40%).



По итогам предыдущей сессии Brent подорожала до 79 долларов 57 центов за баррель (+0,44%), а WTI потеряла в цене 0,15% и к закрытию торгов стоила 72 доллара 13 центов за баррель.



Оптимизм на нефтяном рынке слабеет. Трейдеры и аналитики сходятся во мнении, что ведущие нефтедобывающие страны нарастят поставки топлива, чтобы компенсировать возможное падение экспорта Венесуэлы и Ирана.