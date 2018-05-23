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    В Хабаровском крае двухлетний мальчик погиб в яме для заборного столба

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    • Фото: khabkray.sledcom.ru
    В Хабаровском крае двухлетний мальчик погиб в яме для заборного столба

    В Хабаровском крае двухлетний мальчик погиб в яме для заборного столба

    В Хабаровском крае двухлетний мальчик погиб в яме для заборного столба
  • Фото: khabkray.sledcom.ru

    • Правоохранители Хабаровского края выясняют обстоятельства гибели маленького ребенка, которого нашли мертвым в яме, вырытой под столб для забора.

    Трагедия произошла в поселке Молодежный Комсомольского района. Там во время прогулки пропал двухлетний мальчик. Его тело обнаружили на соседнем участке в неглубокой яме с водой.

    Как сообщается на сайте регионального управления СК РФ, хозяин земли для установки забора выкопал яму под столб, но не засыпал ее. При осмотре тела ребенка повреждений не найдено. По предварительной версии, мальчик утонул.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

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