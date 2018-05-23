Прощание с детством: в российских школах раздаются последние звонки

Сегодня волнительный день для выпускников российских школ. Для учеников 9-х и 11-х классов проходят последние звонки.

Традиционно в школах устраивают торжественные линейки, где педагоги поздравляют ребят с окончанием обучения и желают им успехов в почти уже взрослой жизни. Для школьников это очень памятный и трогательный момент.



Но прощаться со школой пока рано. Вчерашним школьникам еще предстоит сдать государственные экзамены по двум обязательным и предметам на выбор. В июне они получат заветные аттестаты, после чего определятся с местом дальнейшего обучения.