Принц Гарри и герцогиня Меган впервые вышли в свет в статусе супругов

В Великобритании обсуждают первый выход в свет новоиспеченных супругов Гарри и Меган, которые теперь носят титулы герцога и герцогини Сассекских.
Герцог и герцогиня Сассекские приехали на прием в саду Букингемского дворца, посвященный предстоящему 70-летию отца Гарри — принца Чарльза. Первым делом зрители и журналисты обсудили наряд Маркл. Она выбрала пудровое платье одной из любимых марок герцогини Кембриджской Кэтрин и шляпку в тон.
Меган внимательно следила за речью супруга, который поблагодарил отца за служение своей стране, и улыбнулась, когда Гарри попытался отогнать от себя назойливую пчелу. После этого супруги пообщались с приглашенными и покинули прием.
Меган внимательно следила за речью супруга, который поблагодарил отца за служение своей стране, и улыбнулась, когда Гарри попытался отогнать от себя назойливую пчелу. После этого супруги пообщались с приглашенными и покинули прием.
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