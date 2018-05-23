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    Принц Гарри и герцогиня Меган впервые вышли в свет в статусе супругов. Великобритания, монархи и августейшие особы, принц Гарри. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПринц Гарри и герцогиня Меган впервые вышли в свет в статусе супругов

    Принц Гарри и герцогиня Меган впервые вышли в свет в статусе супругов

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    Принц Гарри и герцогиня Меган впервые вышли в свет в статусе супругов

    Принц Гарри и герцогиня Меган впервые вышли в свет в статусе супругов

    Принц Гарри и герцогиня Меган впервые вышли в свет в статусе супругов

      В Великобритании обсуждают первый выход в свет новоиспеченных супругов Гарри и Меган, которые теперь носят титулы герцога и герцогини Сассекских.

      Герцог и герцогиня Сассекские приехали на прием в саду Букингемского дворца, посвященный предстоящему 70-летию отца Гарри — принца Чарльза. Первым делом зрители и журналисты обсудили наряд Маркл. Она выбрала пудровое платье одной из любимых марок герцогини Кембриджской Кэтрин и шляпку в тон.

      Меган внимательно следила за речью супруга, который поблагодарил отца за служение своей стране, и улыбнулась, когда Гарри попытался отогнать от себя назойливую пчелу. После этого супруги пообщались с приглашенными и покинули прием.

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