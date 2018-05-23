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    Самолет и беспилотник ВВС США провели разведку у границ РФ на Чёрном море

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    Самолет и беспилотник ВВС США провели разведку у границ РФ на Чёрном море

    Самолет и беспилотник ВВС США провели разведку у границ РФ на Чёрном море

    Самолет и беспилотный аппарат, принадлежащие армии США, провели разведывательные полеты вблизи Крыма, побережья Краснодарского края, а также вблизи линии разграничения на востоке Украины.

    Самолет и беспилотник ВВС и ВМС США провели несколько разведывательных полетов вблизи берегов Краснодарского края и Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные авиационных ресурсов.

    Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon провел разведку вблизи Севастополя и южных берегов Крыма, а стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk — возле южного и западного побережья полуострова, а также вдоль всего побережья Краснодарского края. И самолет, и беспилотник вылетели с авиабазы на Сицилии.

    Сообщается также, что беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, совершил также полет вдоль линии разграничения в Донбассе.

    Напомним, в Донбассе на этой неделе были зафиксированы очередные нарушения режима прекращения огня. В понедельник украинские военные обстреляли Горловку. Ранее силовики рассказали о приказе из Киева «затянуть петлю» вокруг Донецка. Силовики планировали наступление на Горловку, которая, по словам источника в ВСУ, является «стратегическим плацдармом для наступления на Дебальцево и Енакиево».

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