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    Слишком дорогие гости: европейские политики ищут способы отправить мигрантов домой. Германия, Дания, Нидерланды, беженцы, мигранты, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСлишком дорогие гости: европейские политики ищут способы отправить мигрантов домой

    Слишком дорогие гости: европейские политики ищут способы отправить мигрантов домой

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    Слишком дорогие гости: европейские политики ищут способы отправить мигрантов домой

    Слишком дорогие гости: европейские политики ищут способы отправить мигрантов домой

    Слишком дорогие гости: европейские политики ищут способы отправить мигрантов домой

      Мигрантский кризис в Европе никуда не делся. ЕС тратит на содержание беженцев астрономические суммы. При этом разрешения на статус беженца часто выдаются незаконно, за взятки — сейчас по странам ЕС идет проверка. Но главная проблема в том, что многие беженцы за несколько лет так и не вписались в европейский уклад и не собираются этого делать.

      Поводом для возобновления разговоров о проблеме мигрантов стало жестокое убийство во Франкфурте 29-летней уроженки Кишинева Ирины Айзиной, активистки за права женщин, выступавшей против насильников-мигрантов. Власти европейских стран по-прежнему не знают, что делать с потоком мигрантов, и по-прежнему выделяют на их содержание огромные суммы. В Германии только в прошлом году на помощь мигрантам и беженцам было выделено более 20 миллиардов евро.

      Однако основная проблема даже не в деньгах, а в том, что многие беженцы даже не пытаются адаптироваться к жизни в Европе. Сегодня министр по делам мигрантов Дании даже предложила на время поста в Рамадан давать работающим мусульманам отпуск, чтобы люди не проводили на работе по 10 часов в день без еды.

      Ни для кого не секрет, что в мигрантские кварталы Старого Света подчас боится заходить даже полиция. Когда-то тихие районы на окраине Копенгагена стал рассадником преступности. Война банды, которая продолжалась несколько месяцев, привела к 40 перестрелкам, трем убитым и двадцати пяти раненым — страшные цифры для столицы Дании.

      Жители этих гетто, приехавшие в Данию, скажем, лет тридцать назад, называют себя местными. А вот их дети и внуки, согласно данным опросов, которые проводила мэрия Копенгагена, считают себя палестинцами, иракцами, но не датчанами. В этих районах не действуют датские законы, не признают датские ценности, большинство жителей не говорят по-датски.

      В ФРГ ситуация похожая. Сириец Ахмад приехал в Германию, спасаясь от войны в своей стране. Он живет в пятикомнатном доме с двумя женами и шестью детьми. На Ахмада и всех членов его семьи немецкое правительство выдает пособие. На работу Ахмад не собирается: зачем, если пособия хватает и не нужно платить налоги.

      У немцев такое положение дел вызывает возмущение. Тем более, что количество преступлений, совершенных мигрантами, здесь также велико. Недавно Федеральный статистический центр Германии опубликовал любопытные данные: за год из страны уехали почти 300 тысяч коренных немцев.

      В Нидерландах проходят митинги мигрантов. Протестующих не устраивают маленькие комнаты без замков и однообразная еда в лагерях беженцев. При этом 85 процентов голландских беженцев, как подсчитали в правительстве — самые обыкновенные бездельники.

      Диэдерик Босма, депутат от Христианско-демократической партии Нидерландов: «Прежде всего, нужно разделить настоящих беженцев и экономических беженцев. Одни едут сюда работать, а другие просто бегут от войны. На мой взгляд, проблема даже не в том, что сюда приезжает много беженцев. Беда, что огромное количество мигрантов живут здесь тысячу лет, и их дети становятся радикалами».

      В Нидерландах есть так называемые лагеря строгого режима — бывшие тюрьмы, в которые помещают провинившихся гостей. Три месяца здесь — и нарушителя возвращают в общество. Но многим политикам этого недостаточно: они предлагают высылать мигрантов на родину, а на границах своих стран строить стены. В Дании предложили мигрантам даже доплачивать за то, чтобы те уехали домой, так как содержать их все равно обойдется дороже. Но где гарантия, что в ответ на такую любезность гости не ответят им так же любезно: уж лучше вы к нам?

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Петрушко.

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