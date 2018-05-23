Линия тренда: зачем Лондон угрожает новыми санкциями против РФ

Борис Джонсон высказался за ужесточение антироссийских санкций после выхода Великобритании из ЕС. Очевидно, что все это навеяно ситуацией вокруг инцидента в Солсбери. Лондон
по-прежнему настаивает, что за попыткой убийства бывшего разведчика Сергея Скрипаля стоит Москва, и яд «Новичок», которым Скрипаль был отравлен, родом из России.
Это называется линия тренда: сложно представить, что Борис Джонсон выйдет к журналистам и признает, что доказать российское происхождение «Новичка» невозможно. Пусть даже в британской версии отравления Скрипалей слабых мест уже не счесть.
Вопрос о «Новичке» сегодня значился в повестке дня чешского парламента. Его внесли правые партии, намереваясь дать оценку президенту Милошу Земану. Тот запросил у спецслужб информацию и получил сенсационный ответ: формула вещества хорошо известна военным химикам страны, и относительно недавно с этим веществом проводились эксперименты.
Заявление Земана тогда поспешили опровергнуть его же министры. Но разногласия скорее стилистические: они отрицают «производство „Новичка“» в Чехии, имея в виду, что производства в промышленных масштабах не было. Теперь президента собирались осудить в парламенте, но большинство выступило против: мол, президент сказал то, что сказал.
Теперь не вызывает сомнений, что «Новичок» могли производить где угодно. К тому же вещество, которым отравили Скрипалей, похоже, изготовили не по инструкции. Иначе не объяснить выписку Скрипалей из больницы: химики в один голос предрекали отравленным неизбежную смерть. Значит ли это, что у британцев было противоядие? Или использовался не «Новичок»? Шансов получить ответы все меньше.
Леонид Ринк, бывший сотрудник государственного НИИ органической химии и технологии: «Они уничтожают улики. Заметьте, в ОЗХО они обратились через полтора месяца, по-моему. А по конвенции, они должны были обратиться в первые несколько часов».
В деле Скрипалей все больше темных мест, но заявления британских властей не теряют жесткости.
Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций: «С одной стороны, это решает внутренние вопросы. У Мэй низкий рейтинг. На фоне ситуации с Brexit ей опять надо переключать повестку. Сейчас основная задача — поддерживать градус напряженности. Чем ближе ситуация будет к Brexit, тем более интенсивно надо будет поддерживать градус напряженности».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
Вопрос о «Новичке» сегодня значился в повестке дня чешского парламента. Его внесли правые партии, намереваясь дать оценку президенту Милошу Земану. Тот запросил у спецслужб информацию и получил сенсационный ответ: формула вещества хорошо известна военным химикам страны, и относительно недавно с этим веществом проводились эксперименты.
Заявление Земана тогда поспешили опровергнуть его же министры. Но разногласия скорее стилистические: они отрицают «производство „Новичка“» в Чехии, имея в виду, что производства в промышленных масштабах не было. Теперь президента собирались осудить в парламенте, но большинство выступило против: мол, президент сказал то, что сказал.
Теперь не вызывает сомнений, что «Новичок» могли производить где угодно. К тому же вещество, которым отравили Скрипалей, похоже, изготовили не по инструкции. Иначе не объяснить выписку Скрипалей из больницы: химики в один голос предрекали отравленным неизбежную смерть. Значит ли это, что у британцев было противоядие? Или использовался не «Новичок»? Шансов получить ответы все меньше.
Леонид Ринк, бывший сотрудник государственного НИИ органической химии и технологии: «Они уничтожают улики. Заметьте, в ОЗХО они обратились через полтора месяца, по-моему. А по конвенции, они должны были обратиться в первые несколько часов».
В деле Скрипалей все больше темных мест, но заявления британских властей не теряют жесткости.
Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций: «С одной стороны, это решает внутренние вопросы. У Мэй низкий рейтинг. На фоне ситуации с Brexit ей опять надо переключать повестку. Сейчас основная задача — поддерживать градус напряженности. Чем ближе ситуация будет к Brexit, тем более интенсивно надо будет поддерживать градус напряженности».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
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