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    Посетители рынка в Астане спасли ребенка, застрявшего в эскалаторе: видео. Казахстан, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосетители рынка в Астане спасли ребенка, застрявшего в эскалаторе: видео

    Посетители рынка в Астане спасли ребенка, застрявшего в эскалаторе: видео

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    Посетители рынка в Астане спасли ребенка, застрявшего в эскалаторе: видео

    Посетители рынка в Астане спасли ребенка, застрявшего в эскалаторе: видео

    Посетители рынка в Астане спасли ребенка, застрявшего в эскалаторе: видео

      Посетители Центрального рынка в Астане спасли маленькую девочку, застрявшую между ступенями эскалатора.

      Посетители Центрального рынка в столице Казахстана спасли двухлетнюю девочку, которую затянуло в эскалатор. Инцидент, который произошел во вторник, сняли на видео очевидцы.

      На записи видно, что между ступенями оказались руки ребенка. Пока один человек пытался вытащить руки малышки из щели между ступенями, около двадцати посетителей рынка удерживали ленту эскалатора в неподвижном положении.

      Как сообщил местный телеканал Astana TV, скорая помощь прибыла на место происшествия через 8 минут. Девочка отделалась переломами пальцев. Ребенка доставили в больницу, обработали раны, наложили гипс и вскоре отпустили домой. Ее состояние оценивается как стабильное.

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