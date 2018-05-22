SpaceX запустила ракету-носитель с семью спутниками связи

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с пусковой площадки в Калифорнии.
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с пятью телекоммуникационными спутниками Iridium Next и двумя спутниками GRACE успешно стартовала с пусковой площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Трансляция запуска ведется на сайте компании.
Ракета-носитель Falcon 9 — первая ракета орбитального класса, оснащенная разгонным блоком, который можно использовать многократно. Ранее в компании SpaceX сообщали, что новый разгонный блок рассчитан на десять или более пусков и отличается повышенной надежностью. Предыдущие разгонные блоки использовали дважды. А в апреле глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания разрабатывает план, как сохранить после старта и вторую ступень ракеты-носителя с помощью гигантского воздушного шара.
Ракета-носитель Falcon 9 — первая ракета орбитального класса, оснащенная разгонным блоком, который можно использовать многократно. Ранее в компании SpaceX сообщали, что новый разгонный блок рассчитан на десять или более пусков и отличается повышенной надежностью. Предыдущие разгонные блоки использовали дважды. А в апреле глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания разрабатывает план, как сохранить после старта и вторую ступень ракеты-носителя с помощью гигантского воздушного шара.
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