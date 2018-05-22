Поклонская пожаловалась Бастрыкину на «бездарного карикатуриста» и робких следователей

Наталья Поклонская решила добиться уголовного преследования художника, нарисовавшего карикатуру на нее и Николая II.
Депутат выразила недоумение в связи с тем, что камчатские следователи после экспертизы карикатуры, которую нарисовал местный художник Денис Лопатин, отказались возбуждать уголовное дело. Поклонская подчеркнула, что в данном случае речь идет о попытке «втоптать в грязь женщину» и оскорбить святого.
Наталья Поклонская: «Когда по жизни бездарный карикатурист лезет грязными руками к Святым — это называется ущербностью и духовным уродством таких „талантов“. Наверное, это и есть самое яркое проявление тех ценностей, к которым нас пытаются привести те, кому вольно или невольно служит этот несчастный „художник“ — втоптать в грязь женщину, Святого Русской Православной Церкви, придать зловонный, ниже пояса подтекст борьбе за народную веру и историческую правду».
Поклонская на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявила, что удивлена реакцией правоохранительных и следственных органов, которые «робко называют подобную мерзость „жанровой спецификой, укладывающейся в культурную норму эстетической реакции“».
Наталья Поклонская: «Может быть, в чью-то „культурную норму“ и укладывается, но абсолютно не соответствует российским законам и влечет уголовную ответственность. Хотелось бы верить, что наша правоохранительная система еще способна постоять за справедливость».
В связи с этим экс-прокурор Крыма решила направить депутатский запрос председателю СКР Александру Бастрыкину.
Ранее СМИ сообщали, что в конце прошлого года в правоохранительные органы Камчатки поступило несколько заявлений об оскорблении чувств верующих на выставке местного художника Дениса Лопатина. Сам же Лопатин тогда объяснил, что изображение Поклонской и Николая II «является шуточным и рассчитано на безобидную эмоциональную реакцию».
Наталья Поклонская: «Когда по жизни бездарный карикатурист лезет грязными руками к Святым — это называется ущербностью и духовным уродством таких „талантов“. Наверное, это и есть самое яркое проявление тех ценностей, к которым нас пытаются привести те, кому вольно или невольно служит этот несчастный „художник“ — втоптать в грязь женщину, Святого Русской Православной Церкви, придать зловонный, ниже пояса подтекст борьбе за народную веру и историческую правду».
Поклонская на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявила, что удивлена реакцией правоохранительных и следственных органов, которые «робко называют подобную мерзость „жанровой спецификой, укладывающейся в культурную норму эстетической реакции“».
Наталья Поклонская: «Может быть, в чью-то „культурную норму“ и укладывается, но абсолютно не соответствует российским законам и влечет уголовную ответственность. Хотелось бы верить, что наша правоохранительная система еще способна постоять за справедливость».
В связи с этим экс-прокурор Крыма решила направить депутатский запрос председателю СКР Александру Бастрыкину.
Ранее СМИ сообщали, что в конце прошлого года в правоохранительные органы Камчатки поступило несколько заявлений об оскорблении чувств верующих на выставке местного художника Дениса Лопатина. Сам же Лопатин тогда объяснил, что изображение Поклонской и Николая II «является шуточным и рассчитано на безобидную эмоциональную реакцию».
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