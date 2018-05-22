Бывшего мэра Ялты задержали в Москве

Источник сообщил о задержании
экс-мэра Ялты Андрея Ростенко.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, Ростенко был задержан в Москве.
В настоящее время его процессуальный статус пока неизвестен, передает ТАСС. Обстоятельства и причины задержания уточняются.
Андрей Ростенко возглавил Ялту в сентябре 2014 года. В июле 2017-го он покинул пост мэра города по собственному желанию.
В настоящее время его процессуальный статус пока неизвестен, передает ТАСС. Обстоятельства и причины задержания уточняются.
Андрей Ростенко возглавил Ялту в сентябре 2014 года. В июле 2017-го он покинул пост мэра города по собственному желанию.
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