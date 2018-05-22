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    Бывшего мэра Ялты задержали в Москве

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Артем Креминский
    Бывшего мэра Ялты задержали в Москве

    Бывшего мэра Ялты задержали в Москве

    Бывшего мэра Ялты задержали в Москве
  • Фото: РИА Новости © 2018, Артем Креминский

    • Источник сообщил о задержании экс-мэра Ялты Андрея Ростенко.

    Как сообщил источник в правоохранительных органах, Ростенко был задержан в Москве.

    В настоящее время его процессуальный статус пока неизвестен, передает ТАСС. Обстоятельства и причины задержания уточняются.

    Андрей Ростенко возглавил Ялту в сентябре 2014 года. В июле 2017-го он покинул пост мэра города по собственному желанию.

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