В Сочи отключат ТВ-вещание, чтобы подсветить телебашню к ЧМ-2018

Вещание всех телеканалов в Сочи будут отключать в течение двух недель в будни в дневное время, чтобы установить световое оборудование на телевышке.
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На сочинской телевышке будет устанавливаться архитектурная художественная подсветка, которая украсит сооружение к чемпионату мира по футболу.
По словам начальника радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимира Лукьянова, подсветка позволит создавать любые образы — как статические, так и динамические, в том числе и логотипы, связанные с ЧМ.
Работы будут вестись около двух недель: для безопасности рабочих вышку будут обесточивать с 9:15 до 18:00 мск в будни. Официальное открытие намечено на 13 июня — перед самым началом чемпионата, сообщает ТАСС.
Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу будут проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны. На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня.
По словам начальника радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимира Лукьянова, подсветка позволит создавать любые образы — как статические, так и динамические, в том числе и логотипы, связанные с ЧМ.
Работы будут вестись около двух недель: для безопасности рабочих вышку будут обесточивать с 9:15 до 18:00 мск в будни. Официальное открытие намечено на 13 июня — перед самым началом чемпионата, сообщает ТАСС.
Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу будут проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны. На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня.
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