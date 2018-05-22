У умершей в Бейруте бездомной нашли больше миллиона долларов

Бездомная женщина, которая умерла в арендованном автомобиле в столице Ливана, оказалась тайной миллионершей.
52-летняя Фатима Отман много лет занималась бродяжничеством и жила в арендованной машине. Именно в автомобиле и было обнаружено тело женщины, скончавшейся, по предварительным данным, от сердечного приступа.
Однако при себе у бездомной женщины нашли 3,3 тыс. долларов. А позднее выяснилось, что на ее счетах хранилось более 1,1 млн долларов, передает An-Nahar.
Тело умершей женщины передали ее родным, которые живут на севере Ливана. А пользователи соцсетей теперь гадают, как бездомная женщина могла скопить такую сумму.
Однако при себе у бездомной женщины нашли 3,3 тыс. долларов. А позднее выяснилось, что на ее счетах хранилось более 1,1 млн долларов, передает An-Nahar.
Тело умершей женщины передали ее родным, которые живут на севере Ливана. А пользователи соцсетей теперь гадают, как бездомная женщина могла скопить такую сумму.
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