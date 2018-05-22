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    США готовятся нанести киберудар по ракетным установкам противника при конфликте

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    США готовятся нанести киберудар по ракетным установкам противника при конфликте

    США готовятся нанести киберудар по ракетным установкам противника при конфликте

    В случае военного конфликта Пентагон надеется с помощью кибератак вывести из строя пусковые ракетные установки противника и тем самым предотвратить возможный удар.

    Как сообщает издание Daily Beast со ссылкой на внутренний документ ведомства, Пентагон разрабатывает так называемую «безударную оборонную инициативу», которая должна предотвратить пуск ракет противника с помощью высокотехнологичных средств. В случае, если проект будет воплощен в жизнь, ракеты противника не нужно будет перехватывать, потому что они попросту не смогут взлететь.

    Авторы инициативы утверждают, что «предконфликтное подавление пуска носит обоснованный характер в случае неизбежного ракетного удара». При этом само понятие «неизбежного удара» они не уточняют, также как и не называют своих «вероятных противников».

    Между тем эксперты, знакомые с концепцией, говорят, что целью для таких кибератак может стать прежде всего Северная Корея.

    О том, что Пентагон принял безударную концепцию к рассмотрению, военные сообщали еще несколько лет назад. А в мае 2017 года СМИ рассказывали о попытках администрации Барака Обамы сорвать ракетные испытания КНДР с помощью хакеров.



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