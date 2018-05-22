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    Петербуржцев приглашают помыть Медного всадника. Санкт-Петербург, памятники, скульптура. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцев приглашают помыть Медного всадника

    Петербуржцев приглашают помыть Медного всадника

    4 комментария
    Петербуржцев приглашают помыть Медного всадника

    Петербуржцев приглашают помыть Медного всадника

    Петербуржцев приглашают помыть Медного всадника

      Необычный конкурс накануне Дня города объявил Музей городской скульптуры. Горожане примут участие в процедуре впервые.

      У петербуржцев появилась возможность заглянуть в глаза Петру I. Правда, сначала его придется вымыть. Музей городской скульптуры сегодня объявил конкурс на участие в ежегодной процедуре чистки Медного всадника.

      До этого момента к телу самодержца допускали лишь специалистов. А сейчас подняться к вершине монумента и помочь отмыть его от пыли и грязи после зимы смогут и участники акции.

      Для этого необходимо оставить комментарий в аккаунте музея в социальных сетях. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел. Имена объявят накануне императорского душа, то есть 25 мая.

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