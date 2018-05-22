Петербуржцев приглашают помыть Медного всадника

Необычный конкурс накануне Дня города объявил Музей городской скульптуры. Горожане примут участие в процедуре впервые.
У петербуржцев появилась возможность заглянуть в глаза Петру I. Правда, сначала его придется вымыть. Музей городской скульптуры сегодня объявил конкурс на участие в ежегодной процедуре чистки Медного всадника.
До этого момента к телу самодержца допускали лишь специалистов. А сейчас подняться к вершине монумента и помочь отмыть его от пыли и грязи после зимы смогут и участники акции.
Для этого необходимо оставить комментарий в аккаунте музея в социальных сетях. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел. Имена объявят накануне императорского душа, то есть 25 мая.
До этого момента к телу самодержца допускали лишь специалистов. А сейчас подняться к вершине монумента и помочь отмыть его от пыли и грязи после зимы смогут и участники акции.
Для этого необходимо оставить комментарий в аккаунте музея в социальных сетях. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел. Имена объявят накануне императорского душа, то есть 25 мая.
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