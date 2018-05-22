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    Петербургские инвалиды пожаловались на не работающие подъемники и высокие бордюры. Санкт-Петербург, жилье, инвалиды, права человека. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские инвалиды пожаловались на не работающие подъемники и высокие бордюры

    Петербургские инвалиды пожаловались на не работающие подъемники и высокие бордюры

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    Петербургские инвалиды пожаловались на не работающие подъемники и высокие бордюры

    Петербургские инвалиды пожаловались на не работающие подъемники и высокие бордюры

      Правозащитники сегодня инспектировали Новую Охту. Микрорайон, где городские власти предоставляли социальные квартиры, по мнению общественной комиссии, должен в большей мере отвечать требованиям людей с ограниченными возможностями.

      Так, выяснилось, что инвалиды-колясочники чаще передвигаются в кварталах по проезжей части, а не по тротуарам. Заезды и съезды есть, но почти везде это тоже свое рода препятствие, которое даже опытные пользователи колясок не рискуют штурмовать в одиночку.

      Странности обнаружились в жилых домах, оборудованных подъемниками, которые предназначены для маломобильных групп и для которых специально выделялись квартиры на первых этажах. И дело не столько в том, что часть новых механизмов уже вышла из строя.

      Весь принцип работы системы вызывает недоумение. Чтобы доставить инвалида на этаж, сопровождающему нужно дважды подняться и дважды спуститься по лестнице. Пользование платформой инвалидом без помощника не допускается нормативами.

      Заложниками здесь могут стать, скорее, жители нижнего этажа. Потому что на верхние они поднимаются на лифте, к которому ведет беспрепятственный подъезд.

      Также сегодня комиссия в очередной раз убедилась, что единственная в микрорайоне школа откроется не в начале учебного года, а лишь в декабре. Зато детский сад обещает принять первых воспитанников, как и в обещано, 1 сентября.

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